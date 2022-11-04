Модель королівського флоту. У Північній Ірландії знайшли уламки вертольота, який зник у 1958 році (фото)

Конструкція вертольота пов'язана з авіаконструктором українського походження Ігорем Сікорським.

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У Північній Ірландії зробили несподіване відкриття. Там вдалося ідентифікувати уламки втраченого гелікоптера Королівського флоту на узбережжі. Він впав в озеро Лох-Фойл ще 1958 року, пише видання Belfast Telegraph.

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Знайти цінну для авіації знахідку допоміг Департамент сільського господарства, довкілля та сільських прав (DAERA). Він проводив дослідження за допомогою технології лідера та звичайної ортографії, щоб виявити об'єкти, яким загрожує підвищення рівня води в морі.

Під час цього вдалося ідентифікувати гелікоптер Dragonfly, що належав до Королівського флоту. За допомогою аерофотозйомки побачили залишки конструкції. На приналежність до королівської власності вказала хвостова балка — там і досі видно залишки трафарету елітного флоту.

Зібрані уламки дослідили експерти з Національного музею Королівського флоту в Плімуті, Музею повітряного флоту в Йовілтоні й Ольстерського авіаційного товариства. Їм удалося з'ясувати, що це вертоліт Westland Dragonfly 1955 року, який базувався на Королівській авіаційній базі в Еглінтоні.

Зазвичай такі моделі виконували рятувально-розшукові місії. Крім того, цей вертоліт — ліцензована англійська версія американського Sikorsky H-5/S-51 — саме їх виробляла корпорація, засновником якої був авіаконструктор українського походження Ігор Іванович Сікорський.

Королівська модель зазнала катастрофи 25 листопада 1958 року під час евакуаційних навчань. Поки що деталі місцезнаходження уламків не оприлюднюють. Це пов'язано з великою кількістю потенційно небезпечних боєприпасів часів Другої світової війни.

Морські археологи продовжують вивчати територію. Вони сподіваються знайти не лише уламки вертольотів, а й поселення, причали, кораблі, що затонули. На сьогодні знайшли понад 150 нових об'єктів спадщини. Більша частина з них зараз нижче за позначку припливу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американський бомбардувальник Другої світової, який виявили біля берегів Данії.