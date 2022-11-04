Кладбищенская аномалия. В Португалии тела усопших самопроизвольно превращаются в мумии

Традиция эксгумации тел ХХ века помогла узнать о необычном явлении — природной мумификации.

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В Португалии возник необычный кризис. В стране появился поток человеческих тел, не разлагающихся после погребения. Причина этого – неизвестна. Но когда тела мертвых эксгумируют, наблюдают естественную мумификацию, пишет Science Alert.

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Закон Португалии обязывает регулярно выкапывать останки. Он начал действовать в 1960-е годы. Его создали, чтобы сохранить больше места из-за переполненности городских кладбищ. Теперь жители страны должны паковать скелеты родственников в специальные ящики и переносить их в другое место после эксгумации.

Однако многие тела не разлагаются. Некоторые останки выкапывают несколько раз, а затем возвращают дальше в землю. Часто родственники получают письмо о необходимости эксгумации через 3 года. Но если на теле умершего все еще есть мягкие ткани, его возвращают обратно. Такая процедура может повторяться сколь угодно, пока тело не разложится полностью – даже десятки лет.

Согласно последним данным, от 55% до 64% человеческих тел в Порту не разложилось даже за период с 2006 по 2015 год. Исполнительный директор национальной похоронной ассоциации Португалии отметил, что впервые семьи хорошо справляются, но потом становится хуже. Боль родственникам может наносить естественная мумификация. Она происходит тогда, когда тело высыхает настолько быстро, что о разложении не может идти никакой речи. Но причину, почему это происходит в Португалии, пока не нашли.

Хотя попытки были. Силва Бесса с коллегами изучили этот вопрос в рамках кандидатской диссертации. Они брали образцы тел и почвы с согласия семей из 5 кладбищ. Это помогло узнать, что даже на одном участке могут быть тела с разным состоянием: некоторые полностью скелетированы, другие – еще разлагают, а некоторые – мумифицированы с ног до головы. Силва также проверили 8 свойств почвы, влияющих на разложение. Но она ничего не нашла. Далее она планирует проверить, влияют ли на разложение вещества, которые употребляли люди в течение жизни.

Преподаватель судебно-медицинской экспертизы Тристан Крап отметил, что тела не могут разлагаться в течение 3-х лет. Он предположил, что обычному человеку понадобится пять. Он сравнил тело человека с "огромной биологической бомбой", которая вносит ткани и бактерии в почву со сложной экосистемой. Крап предположил, что одним из факторов, влияющих на разложение, могут быть общий размер, мышечная масса и уровень жира отдельного человека.

"Это имеет социальное влияние, что является достаточно большим делом для моей страны", — сказала Сильва Бесса, комментируя проблемы с мумификацией. Она в дальнейшем планирует продолжить свою работу.

В последние годы в Португалии появилось много крематориев, но погребение людей в почву – важная традиция.

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