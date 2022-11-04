Цвинтарна аномалія. У Португалії тіла покійних мимоволі перетворюються на мумії

Традиція ексгумації тіл ХХ століття допомогла дізнатися про незвичайне явище — природну муміфікацію.

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У Португалії виникла незвичайна криза. У країні з'явився потік людських тіл, які не розкладаються після поховання. Причина цього — невідома. Але коли тіла мертвих ексгумують, спостерігають природну муміфікацію, пише Science Alert.

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Закон Португалії зобов'язує регулярно викопувати рештки. Він почав діяти у 1960-их роках. Його створили, щоб зберегти більше місця через переповненість міських цвинтарів. Тепер мешканці країни мають пакувати скелети родичів у спеціальні ящики та переносити їх в інше місце після ексгумації.

Однак багато тіл не розкладаються. Деякі рештки викопують кілька разів, а потім вертають далі у землю. Часто родичі отримують листа про необхідність ексгумації через 3 роки. Але якщо на тілі померлого ще є м'які тканини, його повертають назад. Така процедура може повторюватися скільки завгодно, поки тіло не розкладеться повністю — навіть десятки років.

Згідно з останніми даними, від 55% до 64% людських тіл у Порту не розклалося навіть за період із 2006 по 2015 рік. Виконавчий директор національної похоронної асоціації Португалії зазначив, що спочатку сім'ї добре справляються, але потім стає гірше. Природна муміфікація може завдати болю родичам. Вона відбувається тоді, коли тіло висихає настільки швидко, що про розкладання не може йти жодної мови. Але причини, чому це відбувається у Португалії, наразі не знайшли.

Хоча спроби були. Сілва Бесса з колегами вивчили це питання у рамках кандидатської дисертації. Вони брали зразки тіл та ґрунтів за згодою сімей із 5 цвинтарів. Це допомогло дізнатися, що навіть на одній ділянці можуть бути тіла з різним станом: деякі повністю скелетовані, інші ще розкладаються, а деякі муміфіковані з ніг до голови. Сілва також перевірила 8 властивостей ґрунту, що впливають на розкладання. Але вона нічого не знайшла. Далі вона планує перевірити, чи впливають на розкладання речовини, які вживали люди протягом життя.

Викладач судово-медичної експертизи Трістан Крап зазначив, що тіла не можуть розкладатися протягом трьох років. Він припустив, що звичайній людині знадобиться п'ять. Він порівняв тіло людини з "величезною біологічною бомбою", яка вносить тканини та бактерії у ґрунт зі складною екосистемою. Крап припустив, що одним з факторів, що впливають на розкладання, можуть бути загальний розмір, м'язова маса та рівень жиру окремої людини.

"Це має соціальний вплив, що є досить великою справою для моєї країни", — сказала Сільва Бесса, коментуючи проблеми з муміфікацією. Вона надалі планує продовжити свою роботу.

В останні роки у Португалії з'явилося багато крематоріїв, але поховання людей у ґрунт — важлива традиція.

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