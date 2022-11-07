Во время раскопок в Италии археологи обнаружили старинную римскую водную систему (фото)

Древнюю находку нашли на вилле, где когда-то жили самые известные люди Римской империи.

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Стабии – это древнеитальянский город на берегу Неаполитанского залива. Он расположен недалеко от Помпеи. Во время раскопок там были найдены части древней римской водной системы, — пишет Heritage Daily.

Работы проводили в небольшом древнем саду с колоннадой – перистили. Это было на вилле Арианна. Там был найден свинцовый резервуар с украшениями. Именно он когда-то являлся частью системы распределения воды в пределах комплекса виллы.

В системе можно увидеть 2 трубы, соединенные с имплювиумом – центральным резервуаром для сбора воды в атриуме. Исследователи также пришли к выводу, что ранее система была видимой. В древности такое расположение предоставляло горожанам доступ к регулированию потока, а также распределению воды.

Археологические раскопки на вилле впервые проводил швейцарский инженер Карл Вебер между 1757 и 1762 годами. Ему удалось обнаружить территорию площадью около 2500 квадратных метров с комплексом из четырех частей. Он охватывал атриум и окружающие комнаты, служебные помещения и ванну, боковые комнаты эпохи Нероны и спортивный зал (палестру) эпохи Флавиев.

Во время извержения Везувия большинство Стабии было разрушено. В 79 году нашей эры вулкан выбросил смертоносное облако перегретого тефры и газов на высоту 33 км, расплавленной породы, пемзы и горячего пепла со скоростью 1,5 млн тонн в секунды.

В результате смертоносные волны окутали Помпеи и Геркуланий. Значительная часть Стабии была похоронена под тефрой. Римский автор Плиний Старший указывал на то, что в городе было несколько километров роскошных прибрежных вилл. Ими владели известные императоры Юлий Цезарь, Авгус и Тиберий.

Также там жил государственный деятель-философ Цицерон.

Напомним, ранее Фокус писал о христианском храме доисламских времен, который нашли на побережье ОАЭ.