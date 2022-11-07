Під час розкопок в Італії археологи виявили старовинну римську водну систему (фото)

Стародавню знахідку знайшли на віллі, де колись жили найвідоміші люди Римської імперії.

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Стабії — це давньоіталійське місто на березі Неаполітанської затоки. Воно розташований неподалік Помпеї. Під час розкопок там знайшли частини древньої римської водної системи, пише Heritage Daily.

Роботи проводили у невеликому стародавньому саду з колонадою — перистиль. Це було на віллі Аріанна. Там знайшли свинцевий резервуар із прикрасами. Саме він колись був частиною системи розподілу води у межах комплексу вілли.

У системі можна побачити 2 труби, з'єднані з імплювіумом — центральним резервуаром для збирання води в атріумі. Дослідники також дійшли висновку, що раніше система була видимою. У давнину таке розташування надавало містянам доступ до регулювання потоку, і навіть розподілу води.

Археологічні розкопки на віллі вперше проводив швейцарський інженер Карл Вебер між 1757 та 1762 роками. Йому вдалося виявити територію площею близько 2500 квадратних метрів із комплексом із чотирьох частин. Він охоплював атріум та навколишні кімнати, службові приміщення та ванну, бічні кімнати епохи Нерони та спортивний зал (палестру) епохи Флавії.

Під час виверження Везувію більшість Стабії зруйновано. У 79 році нашої ери вулкан викинув смертоносну хмару перегрітого тефри та газів на висоту 33 км, розплавленої породи, пемзи та гарячого попелу зі швидкістю 1,5 млн тонн на секунду.

У результаті смертоносні хвилі огорнули Помпеї та Геркуланум. Значну частину Стабії поховало під тефрою. Римський автор Пліній Старший вказував на те, що у місті було кілька кілометрів розкішних прибережних вілл. Ними володіли відомі імператори Юлій Цезар, Авгус та Тиберій.

Також там мешкав державний діяч-філософ Цицерон.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про християнський храм доісламських часів, який знайшли на узбережжі ОАЕ.