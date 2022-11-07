Опасная кулинария. Всего одна трещина на тефлоновой сковороде делает пищу ядовитой

Ученые обнаружили, что даже крохотное повреждение поверхности способно высвободить миллионы опасных микроскопических частиц.

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Сковороды и кастрюли с тефлоновым покрытием прочно закрепились на наших кухнях. Однако тефлон (или политетрафторэтилен) относится к семейству так называемых "вечных химических веществ" (PFAS), которые остаются в окружающей среде. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, насколько опасной может оказаться кухонная утварь, пишет Science Alert.

Группа ученых из Университетов Флиндерса и Ньюкасла в Австралии сосредоточились на том, какое количество микроскопических частиц высвобождается из-за трещин в покрытии и как они могут повлиять на наше здоровье.

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В ходе исследования ученые обнаружили, что крошечные пластиковые частицы могут просачиваться в наши продукты во время приготовления пищи, на кухонной утвари с поврежденным покрытием. Исследователи обнаружили, что со временем из-за эксплуатации и мытья утварь может терять свое покрытие и попытались сосчитать, какое количество пластика они начинают выделять со временем.

В исследовании ученые сосредоточились на микро- и наноплоастике и обнаружили, что со временем мы можем иметь дело со значительным количеством крохотных частиц пластика. По словам инженера-механика из Университета Флиндерса Юхонгом Таном, нам необходимо быть осторожными с использованием поврежденных кастрюль и сковородок, чтобы избежать загрязнения продуктов.

В ходе исследования ученые использовали метод рамановской спектроскопии, чтобы изучить микро- и нанопластик на тефлоновом покрытии на молекулярном уровне с помощью рассеянных фотонов. Ученые использовали несколько алгоритмов, чтобы рассчитать, какая часть этих крохотных частиц может отклеиться и попасть в нашу пищу.

В результате исследователи разрезали посуду с тефлоновым покрытием на небольшие кусочки и имитировали процесс приготовления пищи, а также мытья и взаимодействия с поверхностью, используя различные материалы, например, нержавеющую сталь, шерсть, дерево и пластик.

Ученые обнаружили, что поврежденное покрытие может привести к выбросу более 2 миллионов крошечных пластиковых частиц во время приготовления пищи. Исследование показало, что достаточно всего 30 секунд приготовления пищи, чтобы "отравить" наши продукты.

По словам соавтора исследования, материаловеда из Университета Ньюкасла в Австралии Ченга Фанга, PFAS вызывает озабоченность у ученых, так как эти микрочастицы тефлона в нашей еде могут стать угрозой для здоровья человека.

В результате ученые призывают быть осторожными при использовании поврежденных кастрюль и сковородок с тефлоновым покрытием — исследователи считают, что нам следует быть внимательнее при использовании утвари с покрытием, а в случае повреждения покрытия утварь следует вывести из эксплуатации.

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