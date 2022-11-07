Небезпечна кулінарія. Всього одна тріщина на тефлоновій сковороді робить їжу отруйною

Вчені виявили, що навіть крихітне ушкодження поверхні здатне звільнити мільйони небезпечних мікроскопічних частинок.

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Сковороди та каструлі із тефлоновим покриттям міцно закріпилися на наших кухнях. Однак тефлон (або політетрафторетилен) належать до сімейства так званих "вічних хімічних речовин" (PFAS), які залишаються у навколишньому середовищі. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, наскільки небезпечним може виявитися кухонне начиння, пише Science Alert.

Група вчених з Університетів Фліндерса і Ньюкасла в Австралії зосередилася на тому, скільки мікроскопічних частинок вивільняється через тріщини в покритті і як вони можуть вплинути на наше здоров'я.

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Під час дослідження вчені виявили, що крихітні пластикові частинки можуть просочуватися в наші продукти під час приготування їжі на кухонному начинні з пошкодженим покриттям. Дослідники виявили, що згодом через експлуатацію та миття начиння може втрачати своє покриття і спробували порахувати, яку кількість пластику вони починають виділяти згодом.

У дослідженні вчені зосередилися на мікро- та наноплоастиці і виявили, що згодом ми можемо мати справу зі значною кількістю крихітних частинок пластику. За словами інженера-механіка з Університету Фліндерса Юхонг Тан, нам необхідно бути обережними з використанням пошкоджених каструль і сковорідок, щоб уникнути забруднення продуктів.

Під час дослідження вчені використовували метод раманівської спектроскопії, щоб вивчити мікро- та нанопластик на тефлоновому покритті на молекулярному рівні за допомогою розсіяних фотонів. Вчені використовували кілька алгоритмів, щоб розрахувати, яка частина цих крихітних частинок може відклеїтися та потрапити до нашої їжі.

У результаті дослідники розрізали посуд з тефлоновим покриттям на невеликі шматочки та імітували процес приготування їжі, а також миття та взаємодії з поверхнею, використовуючи різні матеріали, наприклад, нержавіючу сталь, шерсть, дерево та пластик.

Вчені виявили, що пошкоджене покриття може призвести до викиду понад 2 мільйонів крихітних пластикових частинок під час приготування їжі. Дослідження показало, що достатньо лише 30 секунд приготування їжі, щоб "отруїти" наші продукти.

За словами співавтора дослідження, матеріалознавця з Університету Ньюкасла в Австралії Ченга Фанга, PFAS викликає занепокоєння вчених, оскільки ці мікрочастинки тефлону в нашій їжі можуть стати загрозою для здоров'я людини.

У результаті вчені закликають бути обережними при використанні пошкоджених каструль та сковорідок з тефлоновим покриттям — дослідники вважають, що нам слід бути уважнішими при використанні начиння з покриттям, а у разі пошкодження покриття начиння слід вивести з експлуатації.

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