Ученые назвали новый фактор риска развития деменции: стоит прислушаться к разговорам в баре

Исследования показывают, что проблемы со слухом в шумной обстановке могут стать "опасным звоночком".

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Большинство из нас считают, что слух — само собой разумеющийся навык, которым обладают большинство людей, однако новое исследование показывает, что взрослым людям следует ответственнее относиться к изменениям своего слуха — проблемы с ним могут быть предвестниками развития деменции в более старшем возрасте, пишет Science Alert.

В новом исследовании Томас Литтлджонс из Оксфордского университета вместе с коллегами сосредоточились на изучении того, как проблемы со слухом в шумной обстановке влияют на риск развития потери памяти, трудностями с речью и другими навыками мышления в более позднем возрасте.

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В общей сложности в исследовании приняли участие более 80 тысяч испытуемых в возрасте старше 60 лет, у которых не было деменции и у которых в начале исследования был оценен их слух. Ученые обнаружили, что проблемы со слухом являются не только симптомом деменции, но также и фактором риска. По сути проблемы со слухом в шумной обстановке, например, являются предупреждением для людей, их семей и врачей об отправной точке — то есть предупреждают о развитии деменции еще до того, как состояние больного ухудшится.

По словам Литтлджонса, они с коллегами считают, что ухудшение способности распознать речь собеседника в шуме представляют собой многообещающую мишень для профилактики деменции.

В ходе исследования ученые использовали данные из британского биобанка — исследовательская база данных, созданная для выявления связей между генетикой, факторами окружающей среды и результатами здоровья.

Участникам исследования предложили пройти тест на распознавание речи в шуме — произносимые числа на фоне белого шума. Ученые обнаружили, что через 11 лет у более 1,2 тысячи участников развилась деменция. По словам Литтлджонса, исследования доказывают, что у участников с плохим слухом риск развития деменции был почти вдвое выше, чем у участников с хорошим слухом.

Это не первое исследование, в котором обнаружена связь между потерей слуха и деменцией. Однако исследователи уверены, что им первыми удалось изучить связь между риском развития деменции и проблемами со слухом в шумной обстановке, что более типично для нашей повседневной жизни.

Исследователи также считают, что защита ушей от повреждений слуха при помощи наушников и берушей, а также улучшение слуха с помощью слуховых аппаратов может помочь смягчить потенциальный фактор риска слабоумия.

Ранее Фокус писал о том, как почти вдвое снизить риск развития деменции — 7 простых привычек.