Вчені назвали новий фактор ризику розвитку деменції: варто прислухатися до розмов у барі

Дослідження показують, що проблеми зі слухом у шумному оточенні можуть стати "небезпечним дзвіночком".

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Більшість із нас вважають, що слух — зрозуміла навичка, якою володіють більшість людей, проте нове дослідження показує, що дорослим людям слід відповідальніше ставитися до змін свого слуху — проблеми з ним можуть бути провісниками розвитку деменції у старшому віці, пише Science Alert. .

У новому дослідженні Томас Літтлджонс з Оксфордського університету разом із колегами зосередилися на вивченні того, як проблеми зі слухом у галасливих місцях впливають на ризик розвитку втрати пам'яті, труднощі з мовленням та іншими навичками мислення у пізнішому віці.

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Загалом у дослідженні взяли участь понад 80 тисяч піддослідних у віці старше 60 років, які не мали деменції і які на початку дослідження оцінили їх слух. Вчені виявили, що проблеми зі слухом є не лише симптомом деменції, а й фактором ризику. Власне, проблеми зі слухом у шумному оточенні, наприклад, є попередженням для людей, їхніх сімей та лікарів про появу хвороби — тобто попереджають про розвиток деменції ще до того, як стан хворого погіршиться.

За словами Літтлджонса, вони з колегами вважають, що погіршення здатності розпізнати мовлення співрозмовника в шумі є перспективною метою для профілактики деменції.

Під час дослідження вчені використовували дані з британського біобанку — дослідницька база даних, створена для виявлення зв'язків між генетикою, факторами довкілля та результатами здоров'я.

Учасникам дослідження запропонували пройти тест на розпізнавання мови в шумі — числа, що вимовляються, на тлі білого шуму. Вчені виявили, що через 11 років у понад 1,2 тисяч учасників розвинулась деменція. За словами Літтлджонса, дослідження доводять, що в учасників з поганим слухом ризик розвитку деменції був майже вдвічі вищим, ніж в учасників з хорошим слухом.

Це не перше дослідження, в якому виявлено зв'язок між втратою слуху та деменцією. Однак дослідники впевнені, що їм першими вдалося вивчити зв'язок між ризиком розвитку деменції та проблемами зі слухом у галасливих місцях, що є більш типовим для нашого повсякденного життя.

Дослідники також вважають, що захист вух від пошкоджень слуху за допомогою навушників та вушних затичок, а також покращення слуху за допомогою слухових апаратів може допомогти пом'якшити потенційний фактор ризику недоумства.

Раніше Фокус писав про те, як майже вдвічі знизити ризик розвитку деменції — 7 найпростіших звичок.