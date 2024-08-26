Радикально й ефективно: вчені повернули хворобу Альцгеймера назад, заблокувавши частину мозку

Попри різні підходи до створення ліків, хвороба Альцгеймера досі залишається невиліковним і вкрай важким захворюванням. Однак нещодавно вчені вирішили вдатися до доволі радикального способу, який, втім, потенційно може виявитися рятівним для мільйонів.

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Недавнє дослідження, проведене в Стенфордському інституті нейронаук імені У Цая, відкрило новий оптимістичний підхід до лікування хвороби Альцгеймера шляхом впливу на найважливіший регулятор метаболізму мозку. Блокуючи цю частину мозку, вчені сподіваються серйозно досягти успіху в поверненні наслідків хвороби назад, пише Neuroscinece News.

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Кінуреніновий шлях, який надмірно активований при хворобі Альцгеймера, порушує метаболізм глюкози, ефективно позбавляючи нейрони енергії та призводячи до зниження когнітивних здібностей. Пригнічуючи фермент індоламін-2,3-діоксигеназу 1 (IDO1), який відіграє ключову роль у цьому шляху, вчені змогли відновити нормальний метаболізм мозку в лабораторних мишей і значно поліпшити їхні когнітивні функції.

Дослідження, опубліковане в журналі Science, показало, що блокування кінуренінового шляху не тільки зберігає здорові синапси, а й відновлює пам'ять і пластичність мозку в мишей із хворобою Альцгеймера, що вже розвинулася. У особин, які отримували інгібітори IDO1, після лікування спостерігалися помітні поліпшення просторової пам'яті та вищі результати в когнітивних тестах. За словами старшого автора Катрін Андреассон, невролога зі Стенфорда, результати виявилися несподівано ефективними, що підкреслює потенціал цього підходу для боротьби з патологіями амілоїдних бляшок і білка тау, які відіграють центральну роль у прогресуванні хвороби.

Однією з ключових переваг цього дослідження є можливість швидкого клінічного застосування, вважають автори. Інгібітори IDO1 вже проходять клінічні випробування на людях для лікування раку, а це означає, що ці препарати можуть бути використані для лікування хвороби без звичайного тривалого процесу розробки ліків. Цей перетин нейронаук, онкології та фармакології може значно прискорити появу нових методів лікування хвороби Альцгеймера в очікуванні результатів майбутніх клінічних випробувань на людях.

Це дослідження може прокласти шлях до нових терапевтичних стратегій, які не тільки сповільнять, а й, можливо, повернуть назад зниження когнітивних здібностей у пацієнтів із хворобою, вважають автори. Наступним їхнім кроком стане перевірка ефективності інгібіторів IDO1 на людях, які страждають на хворобу Альцгеймера, і з'ясування того, чи зможуть ці препарати спричинити такі самі поліпшення в пізнанні та пам'яті, які спостерігалися на тваринних моделях.

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