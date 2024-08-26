Радикально и эффективно: ученые обратили болезнь Альцгеймера вспять, заблокировав часть мозга

Несмотря на различные подходы к созданию лекарств, болезнь Альцгеймера до сих пор остается неизлечимым и крайне тяжелым заболеванием. Однако недавно ученые решили прибегнуть к довольно радикальному способу, которые, тем не менее, потенциально может оказаться спасительным для миллионов.

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Недавнее исследование, проведенное в Стэнфордском институте нейронаук имени У Цая, открыло новый многообещающий подход к лечению болезни Альцгеймера путем воздействия на важнейший регулятор метаболизма мозга. Блокируя эту часть мозга, ученые надеються серьезно преуспеть в обращении последствий болезни вспять, пишет Neuroscinece News.

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Кинурениновый путь, который чрезмерно активирован при болезни Альцгеймера, нарушает метаболизм глюкозы, эффективно лишая нейроны энергии и приводя к снижению когнитивных способностей. Ингибируя фермент индоламин-2,3-диоксигеназу 1 (IDO1), который играет ключевую роль в этом пути, ученые смогли восстановить нормальный метаболизм мозга у лабораторных мышей и значительно улучшить их когнитивные функции.

Исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что блокирование кинуренинового пути не только сохраняет здоровые синапсы, но и восстанавливает память и пластичность мозга у мышей с уже развившейся болезнью Альцгеймера. У особей, получавших ингибиторы IDO1, после лечения наблюдались заметные улучшения пространственной памяти и более высокие результаты в когнитивных тестах. По словам старшего автора Катрин Андреассон, невролога из Стэнфорда, результаты оказались неожиданно эффективными, что подчеркивает потенциал этого подхода для борьбы с патологиями амилоидных бляшек и белка тау, которые играют центральную роль в прогрессировании болезни.

Одним из ключевых преимуществ этого исследования является возможность быстрого клинического применения, считают авторы. Ингибиторы IDO1 уже проходят клинические испытания на людях для лечения рака, а это значит, что эти препараты могут быть использованы для лечения болезни без обычного длительного процесса разработки лекарств. Это пересечение нейронаук, онкологии и фармакологии может значительно ускорить появление новых методов лечения болезни Альцгеймера в ожидании результатов будущих клинических испытаний на людях.

Это исследование может проложить путь к новым терапевтическим стратегиям, которые не только замедлят, но и, возможно, обратят вспять снижение когнитивных способностей у пациентов с болезнью, считают авторы. Следующим их шагом станет проверка эффективности ингибиторов IDO1 на людях, страдающих болезнью Альцгеймера, и выяснение того, смогут ли эти препараты вызвать такие же улучшения в познании и памяти, какие наблюдались на животных моделях.

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