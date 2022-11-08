Удивило даже ветеринаров. В Англии обнаружили котенка без пола (фото)
Это крайне редкое явление было случаем агенезии — неспособности органа развиваться.
В Англии ветеринары столкнулись с необычным явлением. В благотворительной организации обследовали маленького котенка. Но во время процедуры обнаружили, что животное не является ни самцом, ни самкой, — пишет издание Daily Mail.
Осмотр проводился в графстве Гейтсхед. Оно расположено на северо-востоке Англии. Полосатый бело-серый котенок по имени Хоуп увидели ветеринары в благотворительной организации для животных.
Сначала они подумали, что котенок женского пола. Он был передан в спасательный центр Cats Protection. У семьи не было времени им заниматься и она решила оставить животное в лучших руках.
После обследования у него не было обнаружено наружных половых органов. Возраст котенка сос 15 недель. Фиона Брокбэнк, старший полевой ветеринарный офицер отметила, что это случай агенезии – неспособности органа развиваться.
Она вместе с коллегами раньше такого никогда не видела. Кроме того, это явление в целом достаточно редкое. Фиона отметила, что для этого заболевания нет даже общеупотребительного научного термина.
Но она выдвинула другие версии по поводу диагноза.
"Существует внешняя вероятность того, что некоторая эктопическая ткань яичника прячется внутри, но мы считаем, что это очень маловероятно", — добавила ветеринар.
Некоторые другие члены приюта отметили "особенность" котенка Хоупа. Они сообщили, что ухаживать за котенком было достаточно приятно.
Сейчас надеются, что кому-то удастся приютить животное, а оно, в свою очередь, доставит радость в дом.
Также отметили, что Хоуп была вакцинирована и даже имеет страховку.
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