Удивило даже ветеринаров. В Англии обнаружили котенка без пола (фото)

Это крайне редкое явление было случаем агенезии — неспособности органа развиваться.

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В Англии ветеринары столкнулись с необычным явлением. В благотворительной организации обследовали маленького котенка. Но во время процедуры обнаружили, что животное не является ни самцом, ни самкой, — пишет издание Daily Mail.

Осмотр проводился в графстве Гейтсхед. Оно расположено на северо-востоке Англии. Полосатый бело-серый котенок по имени Хоуп увидели ветеринары в благотворительной организации для животных.

Сначала они подумали, что котенок женского пола. Он был передан в спасательный центр Cats Protection. У семьи не было времени им заниматься и она решила оставить животное в лучших руках.

После обследования у него не было обнаружено наружных половых органов. Возраст котенка сос 15 недель. Фиона Брокбэнк, старший полевой ветеринарный офицер отметила, что это случай агенезии – неспособности органа развиваться.

Она вместе с коллегами раньше такого никогда не видела. Кроме того, это явление в целом достаточно редкое. Фиона отметила, что для этого заболевания нет даже общеупотребительного научного термина.

Фото: BBC

Но она выдвинула другие версии по поводу диагноза.

"Существует внешняя вероятность того, что некоторая эктопическая ткань яичника прячется внутри, но мы считаем, что это очень маловероятно", — добавила ветеринар.

Некоторые другие члены приюта отметили "особенность" котенка Хоупа. Они сообщили, что ухаживать за котенком было достаточно приятно.

Сейчас надеются, что кому-то удастся приютить животное, а оно, в свою очередь, доставит радость в дом.

Также отметили, что Хоуп была вакцинирована и даже имеет страховку.

Напоминаем, что раньше Фокус об уникальных возможностях кошек. Недавно ученые смогли объяснить их уникальную способность пролезать в самых непроходимых местах.