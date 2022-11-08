Здивувало навіть ветеринарів. В Англії виявили кошеня без статі (фото)

Це дуже рідкісне явище було випадком агенезії — нездатності органу розвиватися.

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В Англії ветеринари зіткнулися з незвичайним явищем. У благодійній організації обстежили маленьке кошеня. Але під час процедури з'ясували, що тварина не є ні самцем, ні самкою, — пише видання Daily Mail.

Огляд проводився у графстві Гейтсхед. Воно розташоване на північному сході Англії. Смугасте біло-сіре кошеня на ім'я Хоуп побачили ветеринари у благодійній організації для тварин.

Спочатку вони подумали, що кошеня жіночої статі. Воно було передане до рятувального центру Cats Protection. У сім'ї не було часу ним займатися і вона вирішила залишити тварину в кращих руках.

Після обстеження в нього не було виявлено зовнішніх статевих органів. Вік кошеня складає 15 тижнів. Фіона Брокбенк, старша польова ветеринарна офіцерка наголосила, що це випадок агенезії — нездатність органу розвиватися.

Вона разом із колегами раніше такого ніколи не бачила. Крім того, це явище загалом досить рідкісне. Фіона наголосила, що для цього захворювання немає навіть загальновживаного наукового терміну.

Але вона висунула інші версії щодо діагнозу.

"Існує зовнішня ймовірність того, що деяка ектопічна тканина яєчника ховається всередині, але ми вважаємо, що це малоймовірно", — додала ветеринарка.

Деякі інші члени притулку зазначили "особливість" кошеня Хоупа. Вони повідомили, що доглядати кошеня було досить приємно.

Зараз сподіваються, що комусь вдасться прихистити тварину, а вона, зі свого боку, принесе радість в будинок.

Також зазначили, що Хоупа було вакциновано і навіть має страхування.

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