На страже чести. История герольдов, или как появились дипломаты и судьи

Вестники могли не только отвечать за церемонии, но и выбирать победителей на поле боя. Часто представляя враждующие стороны, они сидели вместе и наблюдали за битвой.

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Вестники, известные как герольды или глашатаи, часто недооценены. Вероятно, вы видели их в фильмах о средневековье, ведь обычно они носили довольно яркую одежду и были своеобразными организаторами.

Сперва они начинали карьеру с обычных объявлений, но постепенно стали самыми могущественными людьми на поле боя и решали судьбы, — пишет Ancient Origins.

Вестники – это одна из форм ранней дипломатии. Когда-то они объявляли прокламации. Еще одним важным полномочием для них являлась роль посланников и дворян. Их статус подтверждался своеобразным дипломатическим статусом. Как правило, некоторые символы вестников говорили о неприкосновенности. А с течением времени они получили новый долг – определять, какому роду принадлежит герб.

Но больше власти герольды получили во время средневековых турниров. Эти состязания были массовыми военными играми, где нужно было захватить рыцарей другой стороны. В случае победы можно было получить большие деньги, лошадей и т.д. Вестники играли большую роль не только в поединках, но и в противостоянии.

Только они могли следить за сотнями участников из окрестностей деревень и городков. Их знания позволяли квалифицировать только лучших для участия в поединках. Именно вестники могли отслеживать самые непредсказуемые события турнира. Нередко им нужно было фиксировать не только победителей. Одна из обязанностей вестников – запоминать точные детали смерти других.

Со временем вестники начали приобретать новые обязанности. В ходе истории турниры постепенно ушли в прошлое. Поэтому герольды устраивали церемонии на разные праздники – от Пасхи до Рождества. Даже сегодня герольды еще есть в Великобритании. Они участвуют в коронациях, государственных похоронах и даже открытиях парламента.

На протяжении истории вестники встречались прямо на поле битвы тоже. Монархам по вкусу была их способность распознавать известных рыцарей двора. Поэтому они составляли списки убитых, вели учет и т.д. Это еще не все. Именно герольды были судьями в ходе сражения. Они поощряли действовать командиров по-рыцарски. Часто за ходом развертывания боевых действий вестники наблюдали на холмах.

А иногда представители 2-х вражеских сторон сидели рядом во время противостояния – как битве при Эненкуре в 1415 году. Тогда английский и французский вестники вместе смотрели, а в конце согласились, что победили англичане.

На протяжении истории именно герольды объявляли победителей. Это придавало им особый статус и незаурядное доверие. А в Великобритании они охраняют честь по сей день, привлекая миллионы туристов.

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