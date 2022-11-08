На варті честі. Історія герольдів або як з'явилися дипломати та судді

Вісники могли не лише відповідати за церемонії, а й обирати переможців на полі бою. Часто представляючи ворогуючі сторони, вони сиділи разом і спостерігали за битвою.

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Вісників, відомих як герольди чи глашатаї, часто недооцінюють. Ймовірно, ви бачили їх у фільмах про середньовіччя, адже зазвичай вони носили досить яскравий одяг та були своєрідними організаторами.

Спершу вони розпочинали кар'єру зі звичайних оголошень, але поступово стали наймогутнішими людьми на полі бою і вирішували долі, пише Ancient Origins.

Вісники — це одна з форм ранньої дипломатії. Колись вони оголошували прокламації. Ще одним важливим повноваженням для них була роль посланців та дворян. Їхній статус підтверджувався своєрідним дипломатичним статусом. Як правило, деякі символи вісників говорили про недоторканність. А з часом вони отримали новий обов'язок — визначати, якому роду належить герб.

Але більше влади герольди здобули під час середньовічних турнірів. Ці змагання були масовими військовими іграми, де треба було захопити лицарів з іншого боку. У разі перемоги можна було здобути великі гроші, коней тощо. Вісники відігравали велику роль не тільки у поєдинках, а й у протистоянні.

Тільки вони могли стежити за сотнями учасників з околиць сіл та містечок. Їхні знання дозволяли кваліфікувати лише найкращих для участі у поєдинках. Саме вісники могли відстежувати найнепередбачуваніші події турніру. Нерідко їм потрібно було фіксувати не лише переможців. Один із обов'язків вісників – запам'ятовувати точні деталі смерті інших.

Згодом вісники почали набувати нових обов'язків. З часом турніри поступово відійшли у минуле. Тому герольди влаштовували церемонії на різні свята – від Великодня до Різдва. Навіть сьогодні герольди ще є у Великій Британії. Вони беруть участь у коронаціях, державних похоронах і навіть відкриттях парламенту.

В історії вісники зустрічалися просто на полі битви теж. Монархам до смаку була їхня здатність розпізнавати відомих лицарів двору. Тому вони складали списки вбитих, вели облік тощо. Це ще не все. Саме герольди були суддями під час битви. Вони заохочували діяти командирів по-лицарськи. Часто за перебігом розгортання бойових дій вісники спостерігали на пагорбах.

А іноді представники 2 ворожих сторін сиділи поряд під час протистояння – як битві при Ененкурі у 1415 році. Тоді англійська та французька вісники разом дивилися, а наприкінці погодилися, що перемогли англійці.

Протягом історії саме герольди оголошували переможців. Це надавало їм особливого статусу і неабияку довіру. А у Великій Британії вони охороняють честь до цього дня, залучаючи мільйони туристів.

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