Миллионы лет назад. Ученые смогли понять, когда на самом деле появился скелет у животных

Ученые смогли переписать историю эволюции скелета с помощью окаменелостей из Китая.

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Когда-то жизнь на планете Земля стала очень разнообразной. Это произошло 540 миллионов лет назад, но по словам ученых, уже тогда начали формироваться первые примитивные скелеты у животных.

Раньше доказать это утверждение было непросто. Однако последние исследования четырех окаменелостей из Китая дали археологам реальное представление о ранних формах жизни, — пишет издание Science Alert.

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Они были распространены еще 514 миллионов лет назад. Новые находки из провинции Юньнань имеет существенное отличие от предыдущих окаменелостей – у них сохранились мягкие ткани. Четыре червеобразных существ принадлежат к виду Gangtoucunia aspera.

Ранее ученые связывали их с живыми кольчатыми червями – такими, как дождевые черви. Но новые результаты свидетельствуют о том, что этот трубообразный вид связан с типом книдарии вроде медуз, кораллов и т.д. Рот этих организмов был окружен щупальцами. Возможно, ими захватывали добычу. В то же время кишечник занимал большую половину тела и был разделен на продольные полости. Форма созданий формируется твердым минералом – известным как фосфат кальция. Он есть в человеческих костях тоже.

Фото: Science Alert

"Благодаря этим чрезвычайным новым образцам ключевая часть эволюционной головоломки была крепко поставлена ​​на место", – говорит палеобиолог Люк Перри из Оксфордского университета.

По состоянию на сегодняшний день известно, что корона из щупалец на вершине примитивных полипов встречается только среди полипов книдарий. Это касается и медуз, пока они не перейдут в стадию свободного плавания. Учитывая их структуру, ученые заключили, что G. aspera – древний полип в пределах книдарий.

Эти животные могут развивать способность к свободному плаванию тоже. Но несколько из них, как вид гидрозоа, остаются полипами на всю жизнь. В то же время их колонии могут строить скелеты, похожие на найденные окаменелости.

Ученые пришли к интригующему выводу. Теперь предполагают, что скелеты не возникли просто один раз, а эволюционировали несколько раз во многих разных линиях. Наличие разных структур в летописи окаменелостей указывает на то, насколько трудно выдерживать испытание временем тонким нитям биоминералов.

Теперь понятно, что животные трубообразной формы появились еще до всплеска разнообразия видов. Хотя и не совсем понятно, что именно повлекло их распространение. Ученые склоняются к тому, что это было обусловлено хищничеством.

Ранее Фокус писал о новом исследовании окаменелостей рыб, которое поможет переписать человеческую историю.