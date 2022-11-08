Мільйони років тому. Вчені змогли зрозуміти, коли насправді з'явився скелет у тварин

Учені змогли переписати історію еволюції скелета за допомогою скам'янілостей із Китаю.

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Колись життя на планеті Земля стало дуже різноманітним. Це сталося 540 мільйонів років тому, але, за словами вчених, вже тоді почали формуватися перші примітивні скелети у тварин.

Раніше довести це твердження було непросто. Однак останні дослідження чотирьох скам'янілостей із Китаю дали археологам реальне уявлення про ранні форми життя, пише видання Science Alert.

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Вони були поширені ще 514 мільйонів років тому. Нові знахідки з провінції Юньнань істотно відрізняються від попередніх скам'янілостей — у них збереглися м'які тканини. Чотири червоподібні істоти належать до виду Gangtoucunia aspera.

Раніше вчені пов'язували їх із живими кільчастими хробаками — такими, як дощові хробаки. Але нові результати свідчать, що цей трубоподібний вид пов'язаний із типом кнідарії на кшталт медуз, коралів тощо. Рот цих організмів був оточений щупальцями. Можливо, вони захоплювали здобич. Водночас кишечник займав більшу половину тіла та був поділений на поздовжні порожнини. Форма утворень формується твердим мінералом, відомим як фосфат кальцію. Він є d людських кістках теж.

Фото: карта океанических лесов

"Завдяки цим надзвичайним новим зразкам ключова частина еволюційної головоломки була міцно поставлена ​​на місце", — каже палеобіолог Люк Перрі з Оксфордського університету.

Станом на сьогодні відомо, що корона зі щупалець на вершині примітивних поліпів зустрічається лише серед поліпів кнідарій. Це стосується і медуз, доки вони не перейдуть у стадію вільного плавання. Враховуючи їхню структуру, вчені зробили висновок, що G. aspera — стародавній поліп у межах кнідарій.

Ці тварини можуть розвивати здатність до вільного плавання теж. Але кілька із них, як вид гідрозоа, залишаються поліпами на все життя. Водночас їхні колонії можуть будувати скелети, схожі на знайдені скам'янілості.

Учені дійшли інтригуючого висновку. Тепер припускають, що скелети не виникли просто один раз, а еволюціонували кілька разів у різних лініях. Наявність різних структур у літописі скам'янілостей свідчить про те, наскільки важко витримувати випробування часом тонким ниткам біомінералів.

Тепер зрозуміло, що тварини трубоподібної форми з'явилися ще до сплеску різноманітних видів. Хоча й не зовсім зрозуміло, що саме спричинило їхнє поширення. Вчені схиляються до того, що це було зумовлено хижацтвом.

Раніше Фокус писав про нове дослідження скам'янілостей риб, яке допоможе переписати людську історію.