Что произойдет, если кормить собаку только "человеческой едой": ученые дали ответ

Исследователи изучили, как корм, человеческая пища и беpзерновые корма влияют на здоровье домашних питомцев.

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Ранние исследования показывают, что некоторые виды человеческой пищи вполне могут быть включены в рацион вашей собаки. Однако ученые задались вопросом, значит ли переход на естественную "предковую диету", что ваш питомец станет более здоровым и что произойдет, если четырехлапых кормить лишь человеческой едой, пишет Science Alert.

Исследования уже доказали, что мнение о том, что человеческая пища вредна для собак, в основном основана на маркетинге, а не науке. Некоторых продуктов, таких как шоколад, приправы и фрукты действительно стоит избегать, но вот белки и овощи вполне подойдут и животным.

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Опросы показывают, что многие владельцы питомцев до сих пор уверены, что объедки со стола чрезвычайно опасны для собак, в то время, как сухой корм cодержит необходимое количество питательных веществ. После скандала с рядом сухих кормов, тенденция все же начала меняться и на рынке появился новый игрок — беззерновые корма.

В новом исследовании диетолог Келли Суонсон из Университета Иллинойса с коллегами исследовали три различные диеты — сухой корм, беззерновой корм и "предковая диета".

Четыре недели ученые кормили дюжину биглей лишь определенным кормом и обнаружили, что на стандартной диете из сухих кормов собакам приходилось есть намного больше, чтобы поддерживать массу тела. В результате они испражнялись в трое больше, чем во время "предковой диеты". Диета из беззерновых кормов показала, что животные испражняются в 1,5 — 1,7 раза больше.

Результаты исследования показывают, что питательные вещества в человеческой пище легче перевариваются собаками. Более того, ученые обнаружили, что "предковая" и диета из беззернового корма, по видимому, модифицируют бактерии в кишечнике животных таким образом, как этого не может делать сухой корм.

По словам Суонсон, уникальные микробные профили, обнаруженные в фекалиях собак, связаны с обработкой рациона. К слову, более ранние исследования также показали, что диета из сырого или приготовленного мяса также могут изменить микробиом питомцев.

Ранее Фокус писал, что у собак есть одна необычная особенность — они осуждают хозяев за глупости.