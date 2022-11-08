Що станеться, якщо годувати собаку тільки "людською їжею": вчені відповіли

Дослідники вивчили, як корм, людська їжа та корми без зернових впливають на здоров'я домашніх улюбленців.

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Ранні дослідження показують, що деякі види людської їжі можуть бути включені в раціон вашого собаки. Проте вчені зацікавилися, чи означає перехід на природну "предкову дієту", що ваш улюбленець стане здоровішим і що станеться, якщо чотирилапих годувати лише людською їжею, пише Science Alert.

Дослідження вже довели, що думка про те, що людська їжа шкідлива для собак, здебільшого ґрунтується на маркетингу, а не науці. Деяких продуктів, таких як шоколад, приправи та фрукти дійсно варто уникати, але ось білки та овочі цілком підійдуть і тваринам.

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Опитування показують, що багато власників улюбленців досі впевнені, що недоїдки зі столу надзвичайно небезпечні для собак, тоді як сухий корм містить необхідну кількість поживних речовин. Після скандалу з низкою сухих кормів, тенденція все ж таки почала змінюватися і на ринку з'явився новий гравець — корми без зернових.

У новому дослідженні дієтологиня Келлі Суонсон з Університету Іллінойсу з колегами досліджували три різні дієти — сухий корм, корм без зернових та "предкова дієта".

Чотири тижні вчені годували дюжину біглів лише певним кормом і виявили, що на стандартній дієті із сухих кормів собакам доводилося їсти набагато більше, щоб підтримувати масу тіла. У результаті вони випорожнювались тричі більше, ніж під час "предкової дієти". Дієта з кормів без зернових показала, що тварини випорожнюються в 1,5-1,7 раза більше.

Результати дослідження показують, що поживні речовини у людській їжі легше перетравлюються собаками. Щобільше, вчені виявили, що "предкова" та дієта з корму без зернових, мабуть, модифікують бактерії в кишечнику тварин таким чином, як цього не може робити сухий корм.

За словами Суонсона, унікальні мікробні профілі, виявлені у фекаліях собак, пов'язані з обробкою раціону. До речі, раніше дослідження також показали, що дієта з сирого або приготовленого м'яса також можуть змінити мікробіом улюбленців.

Раніше Фокус писав, що собаки мають одну незвичайну особливість — вони засуджують господарів за дурниці.