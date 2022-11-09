Безликое нечто или гигантский желудок: ученые не могут идентифицировать "каплю" на пляже Корнуолла

Таинственная масса, обнаруженная на побережье, заставила даже ученых почесать затылок.

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Любопытная находка на побережье Корнуолла (Великобритания) привлекла внимание отдыхающих и заставила ученых попотеть в поисках разгадки — безликое нечто диаметром в 1,5 метра оказалось выброшенным на пляж и все еще не может быть идентифицировано учеными, пишет Express.

Таинственную массу на берегу пляжа Марасион обнаружила Хелен Марлоу, когда во время отпуска прогуливалась с собакой. Внимание женщины привлекла безликая масса — около 1,5 метров в диаметре и 30 сантиметров в ширину. По словам женщины, "капля" не имела явных следов повреждения и казалось не издавала особого запаха и представляла собой мясистое вещества без определенных черт, не имела конечностей и выглядела, как единая масса.

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Марлоу также отмечает, что неопознанное нечто выглядело весьма устрашающим, а потому она не смогла заставить себя прикоснуться к странной "капле", однако пнула ее ботинком. Женщина уверяет, что после этого безликая масса закачалась, будто "большое жирное желе".

Женщина также утверждает, что безликое нечто было обмотано водорослями и, по видимому, "пришло" на берег из моря. Однако ни она, ни муж не смогли сопоставить увиденное с чем-то, что уже встречали ранее.

[ + – ] "Капля" представляет собой мясистую желеобразную массу Фото: PEN NEWS

Позже фото безликого нечто с берега Корнуолла показали ученым, но даже они были сбиты с толку причудливой каплей и не смогли сходу ее идентифицировать. По словам руководителя проекта UK Cetacean Investigation Program Роба Девилль, трудно понять, что представляет собой эта "капля" лишь по фотографиям.

Девилль добавил, что по его мнению, фрагменты, обнаруженные на пляже, вполне могут оказаться остатками желудка или кишечного тракта морских обитателей. Например, это может быть часть крупного китообразного или даже гигантской акулы. Впрочем последнее менее вероятно, Девилль считает, что время года не подходящее для миграции акул в этом регионе.

Ученый также отметил, что лишь по фото невозможно определить вид или даже широкую таксономическую группу останков — для этого потребуется больше исследований.

Другие исследователи предположили, что безликое нечто вполне может оказаться как плацентой кита или его желудком, так и, например, сдутым метеозондом. Определенно, понадобится больше исследований.

И все же Роб Девилль предполагает, что загадочные останки, вероятнее всего, имеют органическое происхождение и являются неким органом крупных морских обитателей. В пользу этой теории свидетельствует тот факт, что ученые ежегодно получают отчеты об обнаруженных фрагментарных останках морских животных на пляжах.

Ранее Фокус писал о другой странной находке на австралийском пляже — тогда внимание отдыхающих привлекло нечто, похожее на пенис кита или щупальце Ктулху.