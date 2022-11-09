Безлике щось чи гігантський шлунок: учені не можуть ідентифікувати "краплю" на пляжі Корнуолла

Таємнича маса, знайдена на узбережжі, змусила навіть вчених почухати потилицю.

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Цікава знахідка на узбережжі Корнуолла привернула увагу відпочивальників і змусила вчених попітніти в пошуках розгадки — безлике щось діаметром 1,5 метри виявилося викинутим на пляж і все ще не може бути ідентифіковано вченими, пише Express.

Таємничу масу на березі пляжу Марасіон помітила Хелен Марлоу, коли під час відпустки ходила із собакою. Увагу жінки привернула безлика маса — приблизно 1,5 метри в діаметрі та 30 сантиметрів завширшки. За словами жінки, "крапля" не мала очевидних слідів ушкодження і здавалося не видавала особливого запаху та являла собою м'ясисту речовину без певних рис, не мала кінцівок і виглядала як єдина маса.

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Марлоу також зазначає, що невідоме щось виглядало вельми жахливим, а тому вона не змогла змусити себе доторкнутися до дивної "краплі", проте штовхнула її черевиком. Жінка запевняє, що після цього безлика маса захиталася, ніби "велике жирне желе".

Жінка також стверджує, що безлике щось було обмотане водоростями і, мабуть, "прийшло" на берег із моря. Однак ні вона, ні чоловік не змогли порівняти побачене з чимось, що вже зустрічали раніше.

[ + – ] "Крапля" є м'ясистою желеподібною масою Фото: нечто на пляже

Пізніше фото безликого чогось з берега Корнуолла показали вченим, але навіть вони були спантеличені химерною краплею і не змогли відразу її ідентифікувати. За словами керівника проєкту UK Cetacean Investigation Program Роба Девілля, важко зрозуміти, що являє собою ця "крапля" лише за фото.

Девілль додав, що на його думку, фрагменти, знайдені на пляжі, цілком можуть виявитися залишками шлунка або кишечника морських мешканців. Наприклад, це може бути частина великої китоподібної чи навіть гігантської акули. Втім останнє менш імовірно, Девілль вважає, що пора року не підходить для міграції акул у цьому регіоні.

Учений також зазначив, що лише за фото неможливо визначити вид чи навіть широку таксономічну групу останків — для цього буде потрібно більше досліджень.

Інші дослідники припустили, що безлике щось може виявитися як плацентою кита або його шлунком, так і, наприклад, здутим метеозондом. Напевно, знадобиться більше досліджень.

І все-таки Роб Девілль припускає, що загадкові останки, найімовірніше, мають органічне походження і є деяким органом великих морських жителів. На користь цієї теорії свідчить той факт, що вчені щороку одержують звіти про виявлені фрагментарні рештки морських тварин на пляжах.

Раніше Фокус писав про іншу дивну знахідку на австралійському пляжі — тоді увагу відпочивальників привернуло щось схоже на пеніс кита або щупальце Ктулху.