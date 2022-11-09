Любимые Рианной и Майли Сайрус "капельницы здоровья" — опасны: могут ослабить кости

Ученые рассказали всю правду о капельницах витамина IV, которые набирают популярность среди звезд и не только.

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В последнее время активно набирают популярность "капельницы красоты". Их активно используют знаменитости, такие как Рианна, Майли Сайрус и Крисси Тейген, а после ряда публикаций звезд в социальных сетях, они стали стали востребованы в широких массах. Однако ученые сомневаются в полезности подобных внутривенных инфузий, пишет Daily Mail.

Отметим, что капельницы витамина IV стали настолько популярны, что люди готовы платить более 2 тысяч долларов за процедуру. Приверженцы терапии уверяют, что подобные инфузии способны поднять иммунитет, улучшить физическую форму и здоровье, и даже помочь справиться с похмельем. Казалось бы, одни плюсы, но ученые уверяют, что все не совсем так.

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По словам доктора Такача Иштвана из Университета Земмельвейса в Будапеште, подобные "капельницы здоровья" не только не принесут пользы, но и могут значительно навредить здоровью — например, ослабить кости или привести к образованию камней в почках.

Исследователь отмечает, что, как правило, в подобных капельницах содержатся убойные дозы витаминов A, D и E. Они действительно необходимы нам для поддержания зрения, здоровья костей и иммунной системы, однако основная проблема заключается в дозировках.

Например, ученые обнаружили, что в "капельницах здоровья" иногда содержится до 25 000 мг витамина С, что в 600 раз превышает рекомендуемую суточную дозу для взрослых (40 мг), якобы более высокие дозы витамина С способны повысить иммунитет. Однако ученые предупреждают, что этому нет никакого научного подтверждения. Большие дозы витамина С могут повлечь проблемы с почками — тело не сможет хранить такие объемы этого витамина, а значит они будут выведены с мочой, что увеличит шансы образования камней.

По словам доктора Ишвана, основная проблема заключается в том, что организму необходимо много времени, чтобы расщепить витамины в таких дозах, поэтому подобные "капельницы здоровья" действительности могут оказаться весьма вредными.

Ученый отмечает, что одноразовая высокая доза витамина D, который является жизненно необходимым для нашего здоровья костей, не только перестанет действовать на несколько месяцев, но и возымеет обратный эффект — например, вызовет потерю плотности костей. Дело в том, что добавки витамина D увеличивают выработку остеокластов — клеток, разрушающих костную ткань.

Доктор Иштван, также отмечает, что переизбыток витамина А, который в обычных дозах поддерживает наше зрение, кожу и иммунную систему, может вызвать помутнение зрения, тошноту, усталость и головные боли.

Исследователи настаивают, что лучшее, что мы могли бы сделать для своего организма — это придерживаться диеты, богатой цельными продуктами, например, фруктами, овощами и мясом. Это принесет наибольшую пользу.

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