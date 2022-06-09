Ученые нашли решение для тех, кто не может похудеть на низкокалорийных диетах
Как показало недавнее исследование, заменить низкокалорийные диеты можно низкоуглеводными, ведь они имеют больше преимуществ и не вредны для здоровья.
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Если вы изо всех сил пытались похудеть на протяжении многих лет, вы, вероятно, когда-то пробовали низкокалорийные продукты. Независимо от того, получали ли вы хорошие результаты, врачи отмечают, что низкокалорийные диеты на самом деле могут быть вредными для вашего организма, пишет BGR.
Однако, как показало недавнее исследование ученых, заменить низкокалорийные диеты можно низкоуглеводными. Они способствуют снижению веса, а также помогают сохранить результат намного дольше.
В течение многих лет большое количество врачей рассказывали о преимуществах низкокалорийных диет как способа ускорить потерю веса. Но, как выяснили эксперты, эти виды диет на самом деле могут замедлить ваш метаболизм. Таким образом, в долгосрочной перспективе сбросить вес становится все труднее.
Разница между низкоуглеводными и низкокалорийными диетами заключается в том, что низкокалорийные диеты требуют от вас подсчета калорий в продуктах, которые вы едите. Таким образом, вы должны ограничивать себя в том, сколько вы можете съесть той или иной пищи. Однако при диете с низком содержании углеводов вам нужно избегать только те продукты, которые содержат большое количество углеводов.
По сути, вы отказываетесь от продуктов с высоким содержанием углеводов, таких как хлеб, макароны и картофель. И с этого момента начинаете следить за тем, сколько углеводов вы потребляете, поедая продукты, содержащие их в меньшем количестве.
Напоминает принцип низкокалорийных диет, не так ли? Что ж, это так, но в то же время не совсем. Разница заключается между подсчетом углеводов и калорий.
"Когда вы считаете калории, вы заставляете свой организм сопротивляться. Это вызывает у вас чувство голода и даже заставляет организм замедлять свой метаболизм, чтобы не сжигать накопленные калории так быстро", — объяснил доктор Дэвид Людвиг, профессор диетологии Гарвардской школы общественного здравоохранения.
Но как помогает подсчет углеводов? По словам доктора Людвига и его коллег, низкоуглеводная диета способствует снижению веса за счет контроля уровня инсулина в организме. Подсчитывая калории, вы не контролируете уровень инсулина. Когда уровень инсулина становится слишком высоким, ваши жировые клетки запрограммированы на накопление калорий.
Однако с низким содержанием углеводов вы можете лучше контролировать уровень инсулина. Это позволит вашему организму сжигать калории по мере необходимости, вместо того чтобы откладывать их на потом. Кроме того, низкоуглеводные диеты долговременные в отличие от низкокалорийных.
Тем не менее вам необязательно придерживаться строгой низкоуглеводной диеты, чтобы похудеть. Как подчеркивает доктор Людвиг и его коллеги, в любом случае лучше всего обратиться к диетологу и вместе с ним выбрать ту диету, которая подойдет лично вам.
Напомним, что ранее эксперты нашли одну из главных причин из-за которой люди не могут похудеть. Как оказалось, дело было вовсе не в количестве употребляемой пищи, а в качестве сна.