Ученые нашли решение для тех, кто не может похудеть на низкокалорийных диетах

Как показало недавнее исследование, заменить низкокалорийные диеты можно низкоуглеводными, ведь они имеют больше преимуществ и не вредны для здоровья.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Если вы изо всех сил пытались похудеть на протяжении многих лет, вы, вероятно, когда-то пробовали низкокалорийные продукты. Независимо от того, получали ли вы хорошие результаты, врачи отмечают, что низкокалорийные диеты на самом деле могут быть вредными для вашего организма, пишет BGR.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Однако, как показало недавнее исследование ученых, заменить низкокалорийные диеты можно низкоуглеводными. Они способствуют снижению веса, а также помогают сохранить результат намного дольше.

В течение многих лет большое количество врачей рассказывали о преимуществах низкокалорийных диет как способа ускорить потерю веса. Но, как выяснили эксперты, эти виды диет на самом деле могут замедлить ваш метаболизм. Таким образом, в долгосрочной перспективе сбросить вес становится все труднее.

[ + – ] Когда вы считаете калории, вы заставляете свой организм сопротивляться

Разница между низкоуглеводными и низкокалорийными диетами заключается в том, что низкокалорийные диеты требуют от вас подсчета калорий в продуктах, которые вы едите. Таким образом, вы должны ограничивать себя в том, сколько вы можете съесть той или иной пищи. Однако при диете с низком содержании углеводов вам нужно избегать только те продукты, которые содержат большое количество углеводов.

По сути, вы отказываетесь от продуктов с высоким содержанием углеводов, таких как хлеб, макароны и картофель. И с этого момента начинаете следить за тем, сколько углеводов вы потребляете, поедая продукты, содержащие их в меньшем количестве.

Напоминает принцип низкокалорийных диет, не так ли? Что ж, это так, но в то же время не совсем. Разница заключается между подсчетом углеводов и калорий.

"Когда вы считаете калории, вы заставляете свой организм сопротивляться. Это вызывает у вас чувство голода и даже заставляет организм замедлять свой метаболизм, чтобы не сжигать накопленные калории так быстро", — объяснил доктор Дэвид Людвиг, профессор диетологии Гарвардской школы общественного здравоохранения.

[ + – ] Низкоуглеводная диета способствует снижению веса за счет контроля уровня инсулина в организме

Но как помогает подсчет углеводов? По словам доктора Людвига и его коллег, низкоуглеводная диета способствует снижению веса за счет контроля уровня инсулина в организме. Подсчитывая калории, вы не контролируете уровень инсулина. Когда уровень инсулина становится слишком высоким, ваши жировые клетки запрограммированы на накопление калорий.

Однако с низким содержанием углеводов вы можете лучше контролировать уровень инсулина. Это позволит вашему организму сжигать калории по мере необходимости, вместо того чтобы откладывать их на потом. Кроме того, низкоуглеводные диеты долговременные в отличие от низкокалорийных.

Тем не менее вам необязательно придерживаться строгой низкоуглеводной диеты, чтобы похудеть. Как подчеркивает доктор Людвиг и его коллеги, в любом случае лучше всего обратиться к диетологу и вместе с ним выбрать ту диету, которая подойдет лично вам.

Напомним, что ранее эксперты нашли одну из главных причин из-за которой люди не могут похудеть. Как оказалось, дело было вовсе не в количестве употребляемой пищи, а в качестве сна.