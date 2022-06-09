Вчені знайшли рішення для тих, хто не може схуднути на низькокалорійних дієтах

Як показало недавнє дослідження, замінити низькокалорійні дієти можна низьковуглеводними, адже вони мають більше переваг і не шкідливі для здоров'я.

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Якщо ви намагалися схуднути протягом багатьох років, ви, ймовірно, колись пробували низькокалорійні продукти. Незалежно від того, чи ви отримували хороші результати, лікарі зазначають, що низькокалорійні дієти насправді можуть бути шкідливими для вашого організму, пише BGR.

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Проте, як показало недавнє дослідження вчених, замінити низькокалорійні дієти можна низьковуглеводними. Вони сприяють зниженню ваги, а також допомагають зберегти результат набагато довше.

Протягом багатьох років велика кількість лікарів розповідала про переваги низькокалорійних дієт як способу прискорити втрату ваги. Але, як з'ясували експерти, ці види дієт насправді можуть уповільнити ваш метаболізм. Так, у довгостроковій перспективі скинути вагу стає дедалі важче.

[ + – ] Коли ви рахуєте калорії, ви змушуєте свій організм опиратися

Різниця між низьковуглеводними та низькокалорійними дієтами полягає в тому, що низькокалорійні дієти вимагають від вас підрахунку калорій у продуктах, які ви їсте. Так, ви повинні обмежувати себе в тому, скільки ви можете з'їсти тої чи іншої їжі. Однак при дієті з низьким вмістом вуглеводів потрібно уникати тільки ті продукти, які містять велику кількість вуглеводів.

По суті, ви відмовляєтеся від продуктів із високим вмістом вуглеводів, таких як хліб, макарони та картопля. І відтоді починаєте стежити за тим, скільки вуглеводів ви споживаєте, поїдаючи продукти, що містять їх у меншій кількості.

Нагадує принцип низькокалорійних дієт, чи не так? Що ж, це так, але водночас не зовсім. Різниця полягає між підрахунком вуглеводів та калорій.

"Коли ви рахуєте калорії, ви змушуєте свій організм опиратися. Це викликає у вас почуття голоду і навіть змушує організм уповільнювати свій метаболізм, щоб не спалювати накопичені калорії так швидко", — пояснив доктор Девід Людвіг, професор дієтології Гарвардської школи громадської охорони здоров'я.

[ + – ] Низьковуглеводна дієта сприяє зниженню ваги за рахунок контролю рівня інсуліну в організмі

Але як допомагає підрахунок вуглеводів? За словами доктора Людвіга та його колег, низьковуглеводна дієта сприяє зниженню ваги внаслідок контролю рівня інсуліну в організмі. Підраховуючи калорії, ви не контролюєте рівень інсуліну. Коли рівень інсуліну стає занадто високим, ваші жирові клітини запрограмовані на накопичення калорій.

Однак із низьким вмістом вуглеводів ви можете краще контролювати рівень інсуліну. Це дозволить вашому організму спалювати калорії за необхідності, замість того, щоб відкладати їх на потім. Крім того, низьковуглеводні дієти довготривалі на відміну від низькокалорійних.

А проте, вам необов'язково дотримуватися строгої низьковуглеводної дієти, щоб схуднути. Як наголошує доктор Людвіг та його колеги, в будь-якому разі найкраще звернутися до дієтолога та разом з ним вибрати ту дієту, яка підійде особисто вам.

Нагадаємо, що раніше експерти знайшли одну з головних причин, через яку люди не можуть схуднути. Як виявилося, справа була зовсім не в кількості вживаної їжі, а в якості сну.