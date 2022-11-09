Улюблені "крапельниці здоров'я" Ріанни та Майлі Сайрус — небезпечні: можуть послабити кістки

Учені розповіли всю правду про крапельниці вітаміну IV, які набирають популярності серед зірок і не тільки.

Related video

Останнім часом активно набирають популярності "крапельниці краси". Їх активно використовують знаменитості, такі як Ріанна, Майлі Сайрус і Кріссі Тейген, а після низки публікацій зірок у соціальних мережа, вони стали затребувані в широких масах. Проте вчені сумніваються в корисності подібних внутрішньовенних інфузій, пише Daily Mail.

Зазначимо, що крапельниці вітаміну IV стали настільки популярними, що люди готові платити понад 2 тисячі доларів за процедуру. Прихильники терапії запевняють, що подібні інфузії здатні підняти імунітет, покращити фізичну форму та здоров'я і навіть допомогти впоратися з похміллям. Здавалося б, одні плюси, але вчені запевняють, що це не зовсім так.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами доктора Такача Іштвана з Університету Земмельвейсу в Будапешті, подібні "крапельниці здоров'я" не тільки не принесуть користі, а й можуть значно нашкодити здоров'ю, наприклад, послабити кістки або призвести до утворення каменів у нирках.

Дослідник зазначає, що, як правило, у подібних крапельницях містяться забійні дози вітамінів A, D та E. Вони дійсно необхідні нам для підтримки зору, здоров'я кісток та імунної системи, проте основна проблема полягає в дозуваннях.

Наприклад, учені виявили, що в "крапельницях здоров'я" іноді міститься до 25 000 мг вітаміну С, що в 600 разів перевищує рекомендовану добову дозу для дорослих (40 мг), нібито вищі дози вітаміну С здатні підвищити імунітет. Проте вчені попереджають, що цьому немає жодного наукового підтвердження. Великі дози вітаміну С можуть спричинити проблеми з нирками — тіло не зможе зберігати такі обсяги цього вітаміну, а отже, вони будуть виведені із сечею, що збільшить шанси утворення каменів.

За словами доктора Ішвана, основна проблема полягає в тому, що організму необхідно багато часу, щоб розщепити вітаміни в таких дозах, тому подібні "крапельниці здоров'я" насправді можуть виявитися дуже шкідливими.

Учений зазначає, що одноразова висока доза вітаміну D, який є життєво необхідним для нашого здоров'я кісток, не лише перестане діяти на кілька місяців, а й матиме зворотній ефект — наприклад, спричинить втрату щільності кісток. Справа в тому, що добавки вітаміну D збільшують вироблення остеокластів — клітин, що руйнують кісткову тканину.

Доктор Іштван також зазначає, що надлишок вітаміну А, який у звичайних дозах підтримує наш зір, шкіру та імунну систему, може викликати помутніння зору, нудоту, втому та головний біль.

Дослідники наполягають, що найкраще, що ми могли б зробити для свого організму, — це дотримуватися дієти, багатої на цілісні продукти, наприклад, фрукти, овочі та м'ясо. Це принесе найбільшу користь.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли рішення для тих, хто не може схуднути на низькокалорійних дієтах.