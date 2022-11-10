Танцевальная чума Европы. Почему люди умирали от веселья в Средние века

Есть разные версии необычный болезни — от библейских проклятий до галлюциногенных грибов.

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В средние века возникла необычная чума. Ее события наилучше запечатлелись в Страсбурге на территории современной Франции. Заболевание было очень странным, ведь люди крутились и кружились в танце, — пишет Heritage Daily.

Известно, что жительницу по имени Троффе якобы укусил "танцевальный жучок". Во время обычной прогулки по улице она начала стремительно танцевать. Уже через неделю несколько других людей тоже вели себя подобным образом. А к августу уже 400 человек вели себя таким же странным образом. Они без остановки танцевали на улицах, изнемогая до смерти – кто-то получал инфаркты или инсульты.

Эта чума имеет несколько версий происхождения. Одна из них связана с проклятием. Католики ХVI ст. верили, что святой Витус – также известный как Гвидо или Гай, проклял местных жителей "Святым Танцем Вита". Это произошло из-за преследования Диоклетиана в 303 г. до н.э., что и привело к его мученической смерти.

Однако уже в ХVII веке этот танец был диагностирован аутоиммунным заболеванием – хореей Сиденгама. Оно возникало после инфицирования Streptococcus. Это род бактерий из семейства Streptococcaceae, которые поражают как животных, так и человека. Обитают в дыхательных и пищеварительных путях, особенно в полости рта, носа, в толстом кишечнике Симптомами инфекции были подергивания, движения рук и ног, искривление лица. Но такое количество людей не могло заболеть этим одновременно.

Есть еще одна теория происхождения. Она касается грибка под названием "рожок", его свойства чем-то похожи на ЛСД. Поэтому потенциально люди могли страдать от галлюцинаций, зрительного расстройства, расширения зрачков и паранойи. Грибок произрастает на многих зерновых, которые используют для приготовления хлеба. Хотя эта версия имеет право на жизнь, она не объясняет чумы. Эксперты говорят, что влияние галлюциногена исчезает меньше, чем за сутки.

Напоследок следует помнить, что в средние века Европа была связана с голодом и другими неизлечимыми болезнями. Возможно, чума 1518 – это результат переживаний местных жителей. Перед страхом смерти появлялась паника, вызвавшая массовое психогенное заболевание.

На сегодняшний день события 1518 остаются самыми известными из многих рассказов о танцевальной чуме.

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