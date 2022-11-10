Танцювальна чума Європи. Чому люди вмирали від веселощів у Середньовіччі

Є різні версії незвичайної хвороби – від біблійних прокльонів до галюциногенних грибів.

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У середні віки виникла незвичайна чума. Її події найкраще закарбувалися у Страсбурзі на території сучасної Франції. Захворювання було дуже дивним, адже люди крутилися і кружляли в танці, пише Heritage Daily.

Відомо, що мешканку імені Троффе нібито вкусив "танцювальний жучок". Під час звичайної прогулянки вулицею вона почала стрімко танцювати. Вже за тиждень кілька інших людей теж так поводилися. А до серпня вже 400 людей поводилися так само дивно. Вони безперервно танцювали на вулицях, знемагаючи до смерті – хтось отримував інфаркти чи інсульти.

Ця чума має кілька версій походження. Одна з них пов'язана із прокляттям. Католики ХVI ст. вірили, що святий Вітус – також відомий як Гвідо чи Гай, прокляв місцевих жителів "Святим Танцем Віта". Це сталося через переслідування Діоклетіана в 303 р. до н.е., що призвело до його мученицької смерті.

Проте вже у ХVII столітті цей танець був діагностований аутоімунним захворюванням – хореєю Сіденгама. Воно виникало після інфікування Streptococcus. Це рід бактерій із сімейства Streptococcaceae, які вражають як тварин, так і людину. Мешкають у дихальних та травних шляхах, особливо в порожнині рота, носа, у товстому кишечнику. Симптомами інфекції були посмикування, рухи рук та ніг, викривлення обличчя. Але така кількість людей не могла захворіти на це одночасно.

Є ще одна теорія походження. Вона стосується грибка під назвою "ріжок", його властивості чимось схожі на ЛСД. Тому потенційно люди могли страждати від галюцинацій, зорового розладу, розширення зіниць та параної. Грибок росте на багатьох зернових, які використовують для приготування хліба. Хоча ця версія має право життя, вона не пояснює чуми. Експерти кажуть, що вплив галюциногена зникає менше ніж за добу.

Насамкінець слід пам'ятати, що в середні віки Європа була пов'язана з голодом та іншими невиліковними хворобами. Можливо, чума 1518 р. – це результат переживань місцевих жителів. Перед страхом смерті з'являлася паніка, що спричинила масове психогенне захворювання.

На сьогодні події 1518 року залишаються найвідомішими з багатьох розповідей про танцювальну чуму.

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