Правда или миф. Была ли Гвиневра женой легендарного короля Артура

Неверная супруга, девушка в беде или древняя богиня — все аспекты литературной жизни загадочной дамы при дворе.

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Король Артур – небезызвестный персонаж в британском эпосе. Многие читали о нем и его подвигах. Не менее известна его жена – Гвиневра, в некоторых легендах она предана, а иногда – коварна.

Ее образ всегда изменялся от произведения к произведению. Кем была она на самом деле, — пыталось выяснить издание Ancient Origins.

Сказки, мифы и рассказы — первые рассказы о Гвиневре

В письменности образ супруги Артура достаточно привычен. Ее обычно похищают в сказках разные злодеи. В настоящее время она предстает как ранний пример девушки в беде. Определенным образом она не лояльна к своему любимому. В поздних произведениях возникает ее роман с любимым рыцарем Артура – ​​Ланселотом.

Древнее упоминание Гвиневры содержится в "Истории королей Британии" Гальфрида Монмутского. В ней были изложены традиционные основы легенды об Артуре. В тексте говорится о Гвенхуваре – женщине с именем валлийского происхождения. Истинное значение имени неизвестно. Но в валлийской мифологии имя имеет плохую репутацию. Оно ассоциировалось с идеей неверности.

По сюжету она великая красавица и жена короля. Когда Артур покидает Камелот, чтобы воевать в Европе, она руководит королевством с племянником-предателем Мордером. Он соблазняет Гвиневру захватить трон. Когда Артур возвращается, она убегает из королевства из-за чувства вины, а Артур сражается с Мордредом. Сражение заканчивается смертельными ранами.

Фото: Ancient Origins

Образ Гвиневры Кретьена де Труа и Мари де Франс

Эти писатели творили в XII – XIIІ веках. Они были связаны с Элеонорой Аквитанской и ее дочерью Мари, которые способствовали росту жанров куртуазной любви в литературе. Поэтому де Труа и Франс сосредоточились на характере Гвиневры. Сегодня известно, что именно Мари дала Кретьену свою историю о жене короля.

Однако, какая именно версия Гвиневры – Кретьена или Франс появились первой неизвестно. Ни одну из работ Мари де Франс невозможно точно датировать. Но ученые склоняются к тому, что ее произведения появились позже. На это указывает перевернутый троп куртуазных любовных историй.

Главный герой Ланваль, в одноименном романе де Фран, является одним из рыцарей Артура. После унижения во время ссоры он сбегает со двора и попадает в фантастический мир. Там он влюбляется в сказочную принцессу. Вместе с ней он договаривается держать любовь в тайне. Если он это сделает, его спасут в самый нужный момент.

Фото: Ancient Origins

Он возвращается к королевскому двору, где получает предложение от Гвиневры. Но Ланваль отказывает ей и выдает свою сокровенную тайну. Разъяренная Гвиневра обвиняет его в искушении и Ланваля бросают за решетку. Но хотя он и нарушил обет, сказочная принцесса все равно спасает его по зову.

Кретьен описывает похищение Гвиневры лордом Малеагентом. Ее должны спасти рыцарь короля Артура. История вращается вокруг Ланселота. Во время его стремлений Гвиневра пытается подвергнуть сомнению его честь и благородство. Поэтому в обоих произведениях она неверна своему мужу.

Гвиневра – модель кельтской богини?

Некоторые современные ученые считают, что образ Гвиневры основан на кельтских или валлийских богах. В частности, американский эксперт по средневековой и артуровской литературе Роджер Люмис считал ее "кельтской Персефоной". Это было обусловлено ее сходством с греческой богиней плодородия, которую похитил Аид в подземный мир. Как и она, Гвиневра тоже загадочно умирает, но потом возрождается. Кроме того, она не может нести ответственность за неверность как смертная. Лумис считал, что Гвиневра олицетворяла богиню, которая оставалась верна своему "я". В своей интерпретации ученый превращает ее в своеобразную раннюю феминистическую икону.

Другой ученый, Кейтлин Мэтьюз, придерживается несколько иного подхода. Мэтьюз считает, что Гвиневра является ответом Великобритании богини Ирландии Эриу. Если мы вернемся к оригинальной валлийской традиции, то Артура изображали женатым на трех Гвиневрах. Согласно Мэтьюзу, эти различные Гвиневры являются копиями трех кельтских богинь Эриу, Банбы и Фодлы.

Как жена короля Артура связана с сектой катаров?

Некоторые ученые также связывают Гвиневру с сектой катаров. Она резко выступала против католической церкви. Кроме того, ее представители полагали, что это Сатана написал Библию. Верующие поклонялись богине Софии. Некоторые школы считают, что сильные женские персонажи, центральные в куртуазной любовной поэзии, были изображением Софии.

Когда женского персонажа похищают, ее похититель представляет католическую церковь, врага катаров и Софии. В этой интерпретации Гвиневра является прототипом Софии, а Мордред – католической церковью. Артур, в свою очередь, защищает церковь. Именно с помощью этой теории можно объяснить резкое изменение образа Гвиневры после Альбигойского крестового похода Католической Церкви 1209-1229 годов нашей эры.

Фото: Ancient Origins

После этого легенды об Артуре начали приобретать христианские признаки. Большинство рассказов акцентировали внимание читателей на охоте за Святым Граалем вместо девушек в беде. Хотя он и был магическим артефактом, авторы связали его с Тайным ужином и Христом. Самым известным отражением этого является книга "Смерть Артура" Томаса Мэлори. В нем Артур влюбился в Гвиневру, но она не чувствовала того же. Мерлин предупредил, что она влюбится в Ланселота и предаст Короля.

Но сам Артур не прислушивался. При встрече Ланселота Гвиневра в него влюбилась. Гвиневра даже попыталась его убить Артура, но он ее простил, после чего дева провела остаток жизни в монастыре. Путь Ланселота закончился схожим образом.

Выводы

Литература заполнена противоречащими изображениями Гвиневры. Но была ли она действительно женой короля Артура – ​​неизвестно. Историки потратили столетие, чтобы связать ее с главой Камелота.

Сегодня же Гвиневра – продукт времени, сформированный человеческими убеждениями и представлениями. Сначала она ассоциировалась с валлийской мифологией, но постепенно стала аналогом Софии из секты катаров.

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