Апокалипсис Нама. Ученые обнаружили, что первое массовое вымирание на Земле произошло раньше

Исследование обнаружило доказательства того, что могло быть первым массовым вымиранием на планете.

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Известно, что более 538 миллионов лет назад произошел кембрийский взрыв, положивший начало многим видам животных, известных нам сегодня. С тех пор на Земле произошло пять массовых вымираний, которые значительно сократили биоразнообразие планеты. Однако новое исследование предполагает, что все не совсем так, пишет Science Alert.

Группа ученых из Технологического института Вирджинии во главе с палеонтологом Скоттом Эвансом изучили тысячи редких окаменелостей более мягких видов существ со всего мира, датированных эдиакарским периодом. Теперь исследователи предполагают, что внезапные изменения в биоразнообразии планеты не были просто ошибками выборки, а свидетельствуют о более раннем массовом вымирании на Земле.

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В ходе исследований ученые обнаружили, что между ранней стадией эдиакарского периода, Авалон (575-560 млн лет назад), и средней, стадии Белого моря (560-550 млн лет назад), биоразнообразие планеты значительно увеличилось.

Скотт с командой обнаружили различия в способе питания, образе жизни, а также размерах тела между существами из этих двух стадий эдиакарского периода. Ученые считают, что именно в этот момент появилось большое количество мелких подвижных животных, которые питались микробными матами, находившимися на морском дне. Их предки из более раннего периода, как правило, были сидячими фильтраторами.

[ + – ] Диорама Смитсоновского института морской жизни Эдиакарии Фото: Ryan Somma/Wikipedia

Однако все изменилось в период между стадией Белого моря и последней стадией эдиакарского периода, известной как Нама (550 — 539 млн лет назад). Исследование показывает, что между этими двумя стадиями произошло еще одно массовое вымирание на планете, сократившее количество видов на ошеломляющие 80%.

В более ранних исследованиях ученые предполагали, что эти изменения могли быть связаны с переходом от сидячих фильтраторов до подвижных животных. Однако новое исследование не находит этому подтверждения.

Ученые обнаружили, что лишь 14 родов животных из 70 известных групп стадии Белого моря все еще встречаются на стадии Нама. Исследователи отмечают, что если бы сокращение биоразнообразия являлось результатом эволюции, им бы все равно удалось обнаружить временное совпадение. Но этого нет.

Эванс отмечает, что многие животные, пережившие это массовое вымирание, достаточно крупные животные с высоким соотношением площади поверхности тела к объему. Исследователи предполагают, что это свидетельствует о том, что они смогли адаптироваться к уменьшению кислорода в океане.

Еще одним подтверждением данной теории является исследование 2018 года — тогда ученые обнаружили, что в конце эдиакарского периода произошла обширная аноксия океана, которая затронула более 20% морского дна.

Ранее Фокус писал, что на Земле уже началось шестое массовое вымирание — ученые назвали признаки.