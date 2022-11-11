Апокаліпсис Нама. Вчені виявили, що перше масове вимирання на Землі сталося раніше

Дослідження виявило докази того, що могло бути першим масовим вимиранням планети.

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Відомо, що понад 538 мільйонів років тому стався кембрійський вибух, який започаткував багато видів тварин, відомих нам сьогодні. З того часу на Землі відбулося п'ять масових вимирань, які значно скоротили біорізноманіття планети. Однак нове дослідження припускає, що все не зовсім так, пише Science Alert.

Група вчених із Технологічного інституту Вірджинії на чолі з палеонтологом Скоттом Евансом вивчили тисячі рідкісних скам'янілостей м'якших видів істот з усього світу, датованих едіакарським періодом. Тепер дослідники припускають, що раптові зміни у біорізноманітності планети були не просто помилками вибірки, а свідчать про більш раннє масове вимирання Землі.

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Під час досліджень вчені виявили, що між ранньою стадією едіакарського періоду, Авалон (575-560 млн років тому), та середньою, стадії Білого моря (560-550 млн років тому), біорізноманіття планети значно збільшилося.

Скотт з командою виявили відмінності у способі харчування, способі життя, а також розмірах тіла між істотами цих двох стадій едіакарського періоду. Вчені вважають, що саме в цей момент з'явилася велика кількість дрібних рухливих тварин, які харчувалися мікробними матами, що перебували на морському дні. Їхні предки з більш раннього періоду, як правило, були сидячими фільтраторами.

[ + – ] Діорама Смітсонівського інституту морського життя Едіакарії Фото: морское дно

Проте все змінилося в період між стадією Білого моря та останньою стадією едіакарського періоду, відомою як Нама (550 — 539 млн років тому). Дослідження показує, що між цими двома стадіями відбулося ще одне масове вимирання на планеті, що скоротило кількість видів на приголомшливі 80%.

У більш ранніх дослідженнях вчені припускали, що зміни могли бути пов'язані з переходом від сидячих фільтраторів до рухливих тварин. Однак нове дослідження не знаходить цьому підтвердження.

Вчені виявили, що лише 14 пологів тварин із 70 відомих груп стадії Білого моря все ще зустрічаються на стадії Нама. Дослідники зазначають, що якби скорочення біорізноманіття було результатом еволюції, їм все одно вдалося виявити тимчасовий збіг. Але цього нема.

Еванс відзначає, що багато тварин, які пережили це масове вимирання, досить великі тварини з високим співвідношенням поверхні тіла до об'єму. Дослідники припускають, що це свідчить, що вони змогли адаптуватися до зменшення кисню в океані.

Ще одним підтвердженням цієї теорії є дослідження 2018 року — тоді вчені виявили, що наприкінці едіакарського періоду відбулася велика аноксія океану, яка торкнулася більше 20% морського дна.

Раніше Фокус писав, що на Землі вже почалося шосте масове вимирання — вчені назвали ознаки.