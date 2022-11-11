Люди искусства. На острове Крит археологи обнаружили старинный одеон возрастом 2000 лет (фото)

За своей формой сооружение похоже на театр, но вероятно его использовали в совсем других целях.

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На юго-западе крупнейшего греческого острова Крит расположены руины Лиссоса. Это остатки старого городка. Добраться туда совсем не просто. Поэтому археологи не проводили исследования там годами.

Однако в последнее время работы возобновили. Во время раскопок там была обнаружена уникальная находка – одеон. Археологи считают, что в нем проводили лекции, устраивали концерты и встречи совета города, — пишет Live Science.

Считается, что Лиссос населяли люди до нашей эры. Он являлся важной остановкой на средиземноморских торговых путях. Многие его древние сооружения дошли до нашего времени почти в отличном состоянии. В частности, это жилые зоны, уникальный храм Асклепия, римские бани и христианские церкви. Теперь археологи обнаружили и одеон.

Одеоны берут свое начало из Древней Греции. Это сооружение было похоже формой на театр, но было значительно меньше по размерам. Преимущественно в нем устраивались декламаторские и музыкальные конкурсы. Только что обнаруженный одеон похож на современную аудиторию.

Фото: Live Science

Проектом руководила Екатерина Цанакаки. Она является заместителем руководителя отдела доисторических и классических древностей и музеев Эфорута в Ханье. На первых этапах раскопок ее команда обнаружила часть сцены, четырнадцать рядов сидений, а также две боковых камеры. Находку относят к римскому периоду. Предполагается, что она выполнял свои функции примерно в I – IV веках нашей эры. В то же время святилище Асклепия стало политическим центром. Здание украшали мозаичный пол, а также портреты римских императоров.

Многие части одеона дошли до нашего времени значительно поврежденными. Предполагают, что это произошло в результате землетрясения в 365 году нашей эры. Кроме того, вероятно, раньше город был больше чем сейчас. Археологи также предполагают, что одеон использовался для заседаний городского совета. Это объясняют тем, что он примыкал к центру города.

Фото: Live Science

В Министерстве культуры и спорта Греции уже заявили, что новое открытие придаст больше ценности другим историческим памятникам в районе. Считают, что это открытие редко.

Екатерина Цанакаки в будущем планирует выяснить, существовала ли когда-нибудь внешняя стена для поддержки одеона. Достопримечательность оставили открытой для посетителей.

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