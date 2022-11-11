Люди мистецтва. На острові Крит археологи виявили старовинний одеон віком 2000 років (фото)

За своєю формою споруда схожа на театр, але, ймовірно, її раніше використовували із зовсім іншою метою.

Related video

На південному заході найбільшого грецького острова Крит розташовані руїни Ліссоса. Це рештки старого містечка. Дістатися туди зовсім не просто. Тож археологи не проводили дослідження там роками.

Проте останнім часом роботи відновили. Під час розкопок там було виявлено унікальну знахідку – одеон. Археологи вважають, що в ньому проводили лекції, влаштовували концерти та зустрічі ради міста, пишеLive Science.

Вважається, що Ліссос населяли люди до н. Він був важливою зупинкою середземноморських торгових шляхах. Багато його стародавніх споруд дійшли до нашого часу майже у відмінному стані. Зокрема, це житлові зони, унікальний храм Асклепія, римські лазні та християнські церкви. Наразі археологи виявили і одеон.

Одеони беруть свій початок із Стародавньої Греції. Ця споруда була схожа формою на театр, але була значно меншою за розмірами. Переважно у ньому влаштовувалися декламаторські та музичні конкурси. Щойно виявлений одеон схожий на сучасну аудиторію.

Проектом керувала Катерина Цанакакі. Вона є заступником керівника відділу доісторичних та класичних старожитностей та музеїв Ефоруту в Ханьї. На перших етапах розкопок її команда виявила частину сцени, чотирнадцять рядів сидінь, а також дві бічні камери. Знахідку відносять до римського періоду. Передбачається, що вона виконувала свої функції приблизно в I – IV століттях нашої ери. Водночас святилище Асклепія стало політичним центром. Будівлю прикрашали мозаїчну стать, а також портрети римських імператорів.

Багато частин одеону сягнули нашого часу значно пошкодженими. Припускають, що це сталося внаслідок землетрусу у 365 році нашої ери. Крім того, ймовірно, раніше місто було більше, ніж зараз. Археологи також вважають, що одеон використовувався для засідань міської ради. Це пояснюють тим, що він примикав до центру міста.

У Міністерстві культури та спорту Греції вже заявили, що нове відкриття надасть більше цінності іншим історичним пам'ятникам у районі. Вважають, що це відкриття нечасте.

Катерина Цанакакі у майбутньому планує з'ясувати, чи існувала колись зовнішня стіна для підтримки одеона. Пам'ятку залишили відкритою для відвідувачів.

Раніше Фокус писав про виявлення найстарішого образу людини на території Америки. Нова знахідка підтверджує теорію про те, що до континенту вперше люди могли діставатися каное.