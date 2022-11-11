В Бермудском треугольнике найдены обломки взорвавшегося шаттла "Челленджер" (фото, видео)

Дайверы из съемочной группы History Channel снимали фильм о "проклятых водах", а нашли составную часть еще одной загадки — элементы шаттла "Челленджер". Катастрофа 1986 года случилась уже на 73-й секунде полета космического аппарата.

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У побережья Флориды найден фрагмент разрушенного космического шаттла "Челленджер", спустя почти 37 лет после катастрофы, унесший жизни 7 членов экипажа. Об этом сообщает канал History.

Дайверы из съемочной группы History Channel вели подводную съемку для фильма "Бермудский треугольник: в проклятых водах", премьера которого запланирована на 20 ноября, и неожиданно для себя обнаружили часть того, что представляет еще одну загадку, — фрагмент космического аппарата, который 28 января 1986 года упал уже на 73-й секунде миссии STS-51L. Относительно причин трагедии высказываются разные версии, считается, что астронавты погибли из-за взрыва топливного бака.

[ + – ] До недавнего времени были найдены около 118 тонн обломков шаттла

НАСА подтвердила, что найденный фрагмент действительно был частью шаттла. Таким образом, это первая находка за 25 лет.

Сотрудник НАСА Майкл Чианнилли, который оценивал подлинность составного элемента космического аппарата, сказал, что, увидев эти кадры, ощутил те же эмоции, что и в день катастрофы "Челленджера".

[ + – ] Дайверы исследуют взорвавшийся шаттл

До недавнего времени были найдены около 118 тонн обломков поврежденного шаттла — это примерно 47% всего "Челленджера", в т.ч. два твердотопливных ускорителя и внешний топливный бак.

Основную часть найденных обломков захоронили в заброшенной ракетной шахте на мысе Канаверал, где расположена база Космических сил США. А боковая панель шаттла выставили в качестве экспоната в Космическом центре Кеннеди, рядом с обгоревшей рамой кабины шаттла "Колумбия", который разбился над Техасом при входе в атмосферу в 2003 году. Тогда также, как и в 1986 году, погибли семь астронавтов.

[ + – ] Подводные съемки элемента шаттла "Челленджер"

Катастрофа шаттла "Челленджер" в январе 1986 года

"Прошло 37 лет с тех пор, как семь отважных, смелых исследователей погибли на борту "Челленджера". Эта трагедия навсегда останется в коллективной памяти нашей страны. Миллионы людей по всему миру, в том числе и я, помнят 28 января 1986 года как событие, которое произошло будто бы вчера", — пояснил администратор НАСА Билл Нельсон.

[ + – ] Дайверы исследуют фрагмент шаттла "Челленджер"

По его словам, находка заставляет задуматься о наследии семи погибших исследователей и о том, что изменилось после той трагедии.

"Для НАСА безопасность была и остается самой важной ценностью. Особенно сейчас, когда наши миссии исследуют в космосе больше, чем прежде", — пояснил Нельсон.

Трагедия 1986 года широко обсуждалась в прессе: 85% опрошенных американцев знали о ней уже спустя час. Только убийство Джона Кеннеди и смерть Франклина Рузвельта были событиями, вызвавшими в американском обществе больший резонанс.

Напомним, что NASA провело успешные испытания своей "летающей тарелки" для полетов на Марс. После полета в космос новый теплозащитный экран успешно приводнился в Тихом океане.

Ранее Фокус сообщал, что упавший метеорит уничтожил дом американца и убил собаку. Однако представители NASA назвали такие сообщения мистификацией.