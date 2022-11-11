У Бермудському трикутнику знайдені уламки шатла "Челленджер", що вибухнув (фото, відео)

Дайвери зі знімальної групи History Channel знімали фільм про "прокляті води", а знайшли складову частину ще однієї загадки — елементи шатла "Челленджер". Катастрофа 1986 року трапилася вже на 73 секунді польоту космічного апарата.

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Біля узбережжя Флориди знайшли фрагмент зруйнованого космічного шатла "Челленджер" майже через 37 років після катастрофи, який забрав життя 7 членів екіпажу. Про це повідомляє канал History.

28 січня року він упав уже на 73 секунді місії STS-51L. Щодо причин трагедії висловлюються різні версії, вважається, що астронавти загинули через вибух паливного бака.

[ + – ] Донедавна було знайдено близько 118 тонн уламків шатлу

НАСА підтвердило, що знайдений фрагмент справді був частиною шатла. Отже, це перша знахідка за 25 років.

Співробітник НАСА Майкл Чіанніллі, який оцінював справжність складового елемента космічного апарата, сказав, що, побачивши ці кадри, відчув ті ж емоції, що й у день катастрофи "Челленджера".

[ + – ] Дайвери досліджують шатл, що вибухнув

Донедавна було знайдено близько 118 тонн уламків пошкодженого шатла — це приблизно 47% всього "Челленджера", у т.ч. два твердопаливні прискорювачі та зовнішній паливний бак.

Основну частину знайдених уламків поховали в покинутій ракетній шахті на мисі Канаверал, де розташована база Космічних сил США. А бічну панель шатла виставили як експонат у Космічному центрі Кеннеді, поруч із обгорілою рамою кабіни шатла "Колумбія", який розбився над Техасом під час входу в атмосферу 2003 року. Тоді так само, як і 1986 року, загинули семеро астронавтів.

[ + – ] Підводні зйомки елемента шатла "Челленджер"

Катастрофа шатла "Челленджер" у січні 1986 року

"Минуло 37 років, відколи сім відважних, сміливих дослідників загинули на борту "Челленджера". Ця трагедія назавжди залишиться в колективній пам'яті нашої країни. Мільйони людей по всьому світу, в тому числі і я, пам'ятають 28 січня 1986 року як подію, що відбулося начебто вчора", — пояснив адміністратор НАСА Білл Нельсон.

[ + – ] Дайвери досліджують фрагмент шатла "Челленджер"

За його словами, знахідка змушує задуматися про спадщину семи загиблих дослідників і про те, що змінилося після тієї трагедії.

"Для НАСА безпека була та залишається найважливішою цінністю. Особливо зараз, коли наші місії досліджують у космосі більше, ніж раніше", — пояснив Нельсон.

Трагедія 1986 широко обговорювалася в пресі: 85% опитаних американців знали про неї вже через годину. Тільки вбивство Джона Кеннеді та смерть Франкліна Рузвельта були подіями, що викликали в американському суспільстві більший резонанс.

Нагадаємо, що NASA провело успішні випробування своєї "летючої тарілки" для польотів на Марс. Після польоту в космос новий теплозахисний екран успішно приводнився в Тихому океані.

Раніше Фокус повідомляв, що метеорит, який упав, знищив будинок американця та вбив собаку. Проте представники NASA назвали такі повідомлення містифікацією.