Упавший метеорит сжег дом жителя США и убил его собаку: NASA считает это мистификацией

Несмотря на потери, житель Калифорнии считает, что пришло время испытать свою судьбу.

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Несколько дней назад тысячи жителей севера штата Калифорния, США стали свидетелями ежегодного метеорного потока под названием Тауриды. Его всегда можно увидеть в осенние месяцы. Считается, что эти метеориты отделились от хвоста кометы Энке и теперь кружат в окрестностях Земли. Подобный метеоритный дождь, как часто называют такие события – это яркое и безопасное для человека световое шоу, которое можно увидеть в небе, когда метеоритные частицы сгорают в атмосфере нашей планеты. Но один из жителей Калифорнии заявил местным СМИ, что один из этих метеоритов упал на его дом, что вызвало пожар и разрушения строения. Также в результате трагедии погибла его собака. Но в NASA считают это либо мистификацией, либо просто недоразумением, пишет Futurism.

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По словам представителя NASA Уильям Кука, тысячи жителей севера Калифорнии несколько дней назад увидели 4 огненных шара в небе, которые на самом деле разрушились в атмосфере и их обломки не достигли поверхности.

Тем не менее местный житель Дастин Прочита, заявил журналистам, что один из этих огненных шаров, который скорее всего был метеоритом из потока Тауриды, упал на его дом.

"Я слышал большой взрыв, затем я почувствовал запах дыма и вышел на крыльцо, оказалось, что дом весь охвачен пламенем", — рассказал местным СМИ Прочита.

Его соседи также утверждают, что видели огненный шар и некоторые также предположили, что это может быть метеорит. Власти до сих пор пытаются установить причины возгорания дома.

[ + – ] По словам представителя NASA Уильям Кука, тысячи жителей севера Калифорнии несколько дней назад увидели 4 огненных шара в небе, которые на самом деле разрушились в атмосфере и их обломки не достигли поверхности Фото: ScienceAlert

Руководитель местной пожарной службы Джош Миллер рассказал журналистам, что сам он не видел никакого огненного шара, но склонен доверять очевидцам, которые один за другим утверждали, что это шар был. И он по словам местных жителей действительно упал с неба как раз возле дома Прочиты.

Но ученые из NASA отрицают возможность того, что один из метеоритов метеорного потока Тауриды мог упасть на Землю. И тем более этот метеорит не мог вызвать пожар, так как такие метеориты, если и падают, то они уже холодные, а не огненные или горячие, что могло спровоцировать возгорание.

В то же время сам мужчина заявил СМИ, что он потерял не только дом, но во время пожара погибла одна из его собак. Сам Прочита, как и его супруга не пострадали в результате трагичного инцидента. Мужчина считает, что если на его дом все же упал метеорит, то пришло время испытать свою судьбу и попытать удачи.

[ + – ] В то же время сам мужчина заявил СМИ, что он потерял не только дом, но во время пожара погибла одна из его собак. Сам Прочита, как и его супруга не пострадали в результате трагичного инцидента Фото: Futurism

"Мне сказали, что вероятность падения такого метеорита на дом составляет один шанс из 4 триллионов. Я думаю, что нужно проверить насколько я везуч и куплю себе, наверно, лотерейный билет", — говорит Прочита.

Фокус уже писал о том, что в середине октября появились видеосвидетельства падения ярких объектов на территории Украины, которые были охарактеризованы как метеориты.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось разгадать тайну метеорита с Марса, который упал на Землю почти 100 лет назад.

Как уже писал Фокус, ученые смогли назвать примерное количество метеоритов, которые не сгорают в атмосфере Земли и каждый год достигают ее поверхности.