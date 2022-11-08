Метеорит, що впав, спалив будинок жителя США та вбив його собаку: NASA вважає це містифікацією

Незважаючи на втрати, мешканець Каліфорнії вважає, що настав час випробувати свою долю.

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Кілька днів тому тисячі жителів півночі штату Каліфорнія, що в США, стали свідками щорічного метеорного потоку під назвою Тауриди. Його завжди можна побачити восени. Вважається, що ці метеорити відокремилися від хвоста комети Енке й тепер кружляють на околицях Землі. Подібний метеоритний дощ, як часто називають такі події, — це яскраве та безпечне для людини світлове шоу, яке можна побачити в небі, коли метеоритні частки згоряють в атмосфері нашої планети. Але один із мешканців Каліфорнії заявив місцевим ЗМІ, що один із цих метеоритів упав на його будинок, що викликало пожежу та руйнування будівлі. Також унаслідок трагедії загинув його собака. Але в NASA вважають це або містифікацією, або просто непорозумінням, пише Futurism.

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За словами представника NASA Вільям Кука, тисячі жителів півночі Каліфорнії кілька днів тому побачили 4 вогняні кулі в небі, які насправді зруйнувалися в атмосфері, і їхні уламки не досягли поверхні.

Проте місцевий житель Дастін Прочита заявив журналістам, що одна з цих вогняних куль, яка, швидше за все, була метеоритом із потоку Тауриди, впала на його будинок.

"Я чув великий вибух, потім відчув запах диму та вийшов на ґанок — виявилося, що будинок весь охоплений полум'ям", — розповів місцевим ЗМІ Прочита.

Його сусіди також стверджують, що бачили вогненну кулю, і деякі також припустили, що це може бути метеорит. Влада досі намагається встановити причини займання будинку.

[ + – ] За словами представника NASA Вільям Кука, тисячі жителів півночі Каліфорнії кілька днів тому побачили 4 вогняні кулі в небі, які насправді зруйнувалися в атмосфері, і їхні уламки не досягли поверхні. Фото: ScienceAlert

Керівник місцевої пожежної служби Джош Міллер розповів журналістам, що сам він не бачив жодної вогняної кулі, але схильний довіряти очевидцям, які один за одним стверджували, що ця куля була. І вона, за словами місцевих жителів, дійсно впала з неба якраз біля будинку Прочити.

Але вчені з NASA заперечують, що один із метеоритів метеорного потоку Тауриди міг впасти на Землю. І тим більше, цей метеорит не міг спричинити пожежу, бо такі метеорити, якщо й падають, то вже холодні, а не вогняні чи гарячі, що могло спровокувати спалах.

Водночас сам чоловік заявив ЗМІ, що він втратив не лише будинок, але під час пожежі загинув один із його собак. Сам Прочита, як і його дружина, не постраждали внаслідок трагічного інциденту. Чоловік вважає, що якщо на його будинок усе ж таки впав метеорит, то настав час випробувати свою долю та спробувати удачі.

[ + – ] Водночас сам чоловік заявив ЗМІ, що він втратив не лише будинок, але під час пожежі загинув один із його собак. Сам Прочита, як і його дружина, не постраждали внаслідок трагічного інциденту. Фото: Futurism

"Мені сказали, що ймовірність падіння такого метеорита на будинок становить один шанс із 4 трильйонів. Я думаю, що потрібно перевірити, наскільки я щасливий, і куплю собі, напевно, лотерейний квиток", — каже Прочита.

Фокус уже писав про те, що в середині жовтня з'явилися відеосвідчення падіння яскравих об'єктів на території України, які були охарактеризовані як метеорити.

Також Фокус писав про те, що вченим удалося розгадати таємницю метеорита з Марса, який упав на Землю майже 100 років тому.

Як уже писав Фокус, учені змогли назвати прилизну кількість метеоритів, які не згоряють в атмосфері Землі та щороку досягають її поверхні.