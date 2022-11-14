"Назад в будущее" в миниатюре. Сцену из фильма воссоздали с помощью LEGO и бенгальского огня (фото)
Фотографу удалось реконструировать момент, когда молния ударила в DeLorean, перенеся его в 1955 год.
Фотограф и программист Дэниел Сэндс одержим фильмами 1985 года. Он отмечает, что хотел воссоздать момент из культового фильма "Назад в будущее", где молния бьет в DeLorean и он перемещается во времени. И, судя по фото, ему это с блеском удалось, пишет Daily Mail.
Сложно поверить, но в своей работе фотограф не использовал Photoshop, а воссоздал сцену из фильма, использовав бенгальские огни, немного жидкости для зажигалок, кусочки обоев и "туман в банке". Все это помогло Сэнденсу в крошечных деталях воспроизвести момент перемещения во времени.
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По словам автора фото, бенгальские огни он использовал для воссоздания вспышки молнии, жидкость для зажигалок помогла создать горящие шины, для дыма пригодился "туман из банки", а несколько образцов обоев пригодились для создания текстуры дороги. Главным "героем" фото стала миниатюра LEGO Icons 10200 "Назад в будущее", которая является крошечной копией культового авто из фильма.
В результате фотографу удалось воссоздать путешествие Марти МакФлая во всех деталях. По словам автора фото, модель Lego Delorean настолько полна аутентичных деталей, что сфотографировать ее было очень легко.
Сэндс отмечает, что купил модель Lego Delorean за 200 долларов, чтобы пополнить свою коллекцию LEGO из "Звездных войн". Автор фото уверяет, что полюбил фильм "Назад в будущее" еще когда был ребенком, а во время пандемии COVID пересмотрел культовый фильм вместе со своими детьми. Тогда ему и пришла идея использовать свое увлечение фотографией и коллекцию LEGO для создания необычных снимком — Сэндс воссоздавал сцены из разных фильмов во дворе своего дома в Дорсете, Англия.
В общей сложности работа заняла три часа: один час на съемку и еще два — на создание декораций и обработку фото. По словам Сэндса, он не хотел использовать профессиональное оборудование, а потому попытался обойтись тем, что было у него по рукой. Например, для создания других снимков фотограф использовал коробки из-под пиццы, уголь для барбекю, велосипедные фонари и бенгальские огни.
Сэндс отмечает, что остался доволен своей работой и надеется, что она сможет вдохновить других на создание нечто подобного.
Роберт Земекис снял фильм "Назад в будущее", который в последствии стал культовым — молодой Майкл Фокс сыграл Марти Макфлайя, подростка в 80-х, перенесенного в 1950-е годы. Комедия вышла в 1985 году и сразу же завоевала сердца зрителей, позже вышли еще две части фильма и мультфильм.
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