"Назад в будущее" в миниатюре. Сцену из фильма воссоздали с помощью LEGO и бенгальского огня (фото)

Фотографу удалось реконструировать момент, когда молния ударила в DeLorean, перенеся его в 1955 год.

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Фотограф и программист Дэниел Сэндс одержим фильмами 1985 года. Он отмечает, что хотел воссоздать момент из культового фильма "Назад в будущее", где молния бьет в DeLorean и он перемещается во времени. И, судя по фото, ему это с блеском удалось, пишет Daily Mail.

Сложно поверить, но в своей работе фотограф не использовал Photoshop, а воссоздал сцену из фильма, использовав бенгальские огни, немного жидкости для зажигалок, кусочки обоев и "туман в банке". Все это помогло Сэнденсу в крошечных деталях воспроизвести момент перемещения во времени.

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[ + – ] Дэниел Сэндс воссоздал кадр из фильма "Назад в будущее" Фото: Daniel Sands/SWNS

По словам автора фото, бенгальские огни он использовал для воссоздания вспышки молнии, жидкость для зажигалок помогла создать горящие шины, для дыма пригодился "туман из банки", а несколько образцов обоев пригодились для создания текстуры дороги. Главным "героем" фото стала миниатюра LEGO Icons 10200 "Назад в будущее", которая является крошечной копией культового авто из фильма.

В результате фотографу удалось воссоздать путешествие Марти МакФлая во всех деталях. По словам автора фото, модель Lego Delorean настолько полна аутентичных деталей, что сфотографировать ее было очень легко.

[ + – ] Процесс воссоздания кадра из фильма "Назад в будущее" Фото: Daniel Sands/SWNS

Сэндс отмечает, что купил модель Lego Delorean за 200 долларов, чтобы пополнить свою коллекцию LEGO из "Звездных войн". Автор фото уверяет, что полюбил фильм "Назад в будущее" еще когда был ребенком, а во время пандемии COVID пересмотрел культовый фильм вместе со своими детьми. Тогда ему и пришла идея использовать свое увлечение фотографией и коллекцию LEGO для создания необычных снимком — Сэндс воссоздавал сцены из разных фильмов во дворе своего дома в Дорсете, Англия.

В общей сложности работа заняла три часа: один час на съемку и еще два — на создание декораций и обработку фото. По словам Сэндса, он не хотел использовать профессиональное оборудование, а потому попытался обойтись тем, что было у него по рукой. Например, для создания других снимков фотограф использовал коробки из-под пиццы, уголь для барбекю, велосипедные фонари и бенгальские огни.

[ + – ] Дэниел Сэндс воссоздал кадр из фильма "Назад в будущее" Фото: Daniel Sands/SWNS

Сэндс отмечает, что остался доволен своей работой и надеется, что она сможет вдохновить других на создание нечто подобного.

Роберт Земекис снял фильм "Назад в будущее", который в последствии стал культовым — молодой Майкл Фокс сыграл Марти Макфлайя, подростка в 80-х, перенесенного в 1950-е годы. Комедия вышла в 1985 году и сразу же завоевала сердца зрителей, позже вышли еще две части фильма и мультфильм.

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