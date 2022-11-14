"Назад у майбутнє" у мініатюрі. Сцену з фільму відтворили за допомогою LEGO та бенгальського вогню (фото)

Фотографу вдалося реконструювати момент, коли блискавка вдарила в DeLorean, перенісши його у 1955 рік.

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Фотограф і програміст Деніел Сендс одержимий фільмами 1985 року. Він зазначає, що хотів відтворити момент з культового фільму "Назад у майбутнє", де блискавка б'є у DeLorean і він переміщається у часі. І, з огляду на фото, йому це блискуче вдалося, пише Daily Mail.

Складно повірити, але у своїй роботі фотограф не використав Photoshop, а відтворив сцену з фільму, використавши бенгальські вогні, трохи рідини для запальничок, шматочки шпалер та "туман у банці". Усе це допомогло Сендсу у крихітних деталях відтворити момент переміщення часу.

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[ + – ] Деніел Сендс відтворив кадр з фільму "Назад у майбутнє" Фото: назад в будущее

За словами автора фото, бенгальські вогні він використав для відтворення спалаху блискавки, рідина для запальничок допомогла створити шини, що горять, для диму став у нагоді "туман з банки", а кілька зразків шпалер знадобилися для створення текстури дороги. Головним "героєм" фото стала мініатюра LEGO Icons 10200 "Назад у майбутнє", яка є крихітною копією культового авто із фільму.

Внаслідок цього фотографу вдалося відтворити подорож Марті МакФлая у всіх деталях. За словами автора фото, модель Lego Delorean настільки сповнена автентичних деталей, що її сфотографувати було дуже легко.

[ + – ] Процес відтворення кадру з фільму "Назад у майбутнє" Фото: назад в будущее

Сендс зазначає, що купив модель Lego Delorean за 200 доларів, щоб поповнити свою колекцію LEGO із "Зоряних війн". Автор фото запевняє, що полюбив фільм "Назад у майбутнє" ще коли був дитиною, а під час пандемії COVID переглянув культовий фільм разом зі своїми дітьми. Тоді йому і прийшла ідея використати своє захоплення фотографією та колекцію LEGO для створення незвичайних знімків — Сендс відтворював сцени з різних фільмів у дворі свого будинку у Дорсеті, Англія.

Загалом робота зайняла три години: одну годину на зйомку та ще дві — на створення декорацій та обробку фото. За словами Сендса, він не хотів використати професійне обладнання, а тому спробував обійтися тим, що було в нього за рукою. Наприклад, для створення інших знімків фотограф використовував коробки з-під піци, вугілля для барбекю, велосипедні ліхтарі та бенгальські вогні.

[ + – ] Деніел Сендс відтворив кадр із фільму "Назад у майбутнє" Фото: назад в будущее

Сендс зазначає, що залишився задоволений своєю роботою та сподівається, що вона зможе надихнути інших на створення щось подібне.

Роберт Земекіс зняв фільм "Назад у майбутнє", який згодом став культовим — молодий Майкл Фокс зіграв Марті Макфлая, підлітка у 80-х, перенесеного у 1950-і роки. Комедія вийшла в 1985 році й відразу ж завоювала серця глядачів, пізніше вийшли ще дві частини фільму та мультфільм.

Раніше Фокус писав про те, що литовському фотографу вдалося зняти "демона в плоті".