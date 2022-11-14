"Назад у майбутнє" у мініатюрі. Сцену з фільму відтворили за допомогою LEGO та бенгальського вогню (фото)
Фотографу вдалося реконструювати момент, коли блискавка вдарила в DeLorean, перенісши його у 1955 рік.
Фотограф і програміст Деніел Сендс одержимий фільмами 1985 року. Він зазначає, що хотів відтворити момент з культового фільму "Назад у майбутнє", де блискавка б'є у DeLorean і він переміщається у часі. І, з огляду на фото, йому це блискуче вдалося, пише Daily Mail.
Складно повірити, але у своїй роботі фотограф не використав Photoshop, а відтворив сцену з фільму, використавши бенгальські вогні, трохи рідини для запальничок, шматочки шпалер та "туман у банці". Усе це допомогло Сендсу у крихітних деталях відтворити момент переміщення часу.
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За словами автора фото, бенгальські вогні він використав для відтворення спалаху блискавки, рідина для запальничок допомогла створити шини, що горять, для диму став у нагоді "туман з банки", а кілька зразків шпалер знадобилися для створення текстури дороги. Головним "героєм" фото стала мініатюра LEGO Icons 10200 "Назад у майбутнє", яка є крихітною копією культового авто із фільму.
Внаслідок цього фотографу вдалося відтворити подорож Марті МакФлая у всіх деталях. За словами автора фото, модель Lego Delorean настільки сповнена автентичних деталей, що її сфотографувати було дуже легко.
Сендс зазначає, що купив модель Lego Delorean за 200 доларів, щоб поповнити свою колекцію LEGO із "Зоряних війн". Автор фото запевняє, що полюбив фільм "Назад у майбутнє" ще коли був дитиною, а під час пандемії COVID переглянув культовий фільм разом зі своїми дітьми. Тоді йому і прийшла ідея використати своє захоплення фотографією та колекцію LEGO для створення незвичайних знімків — Сендс відтворював сцени з різних фільмів у дворі свого будинку у Дорсеті, Англія.
Загалом робота зайняла три години: одну годину на зйомку та ще дві — на створення декорацій та обробку фото. За словами Сендса, він не хотів використати професійне обладнання, а тому спробував обійтися тим, що було в нього за рукою. Наприклад, для створення інших знімків фотограф використовував коробки з-під піци, вугілля для барбекю, велосипедні ліхтарі та бенгальські вогні.
Сендс зазначає, що залишився задоволений своєю роботою та сподівається, що вона зможе надихнути інших на створення щось подібне.
Роберт Земекіс зняв фільм "Назад у майбутнє", який згодом став культовим — молодий Майкл Фокс зіграв Марті Макфлая, підлітка у 80-х, перенесеного у 1950-і роки. Комедія вийшла в 1985 році й відразу ж завоювала серця глядачів, пізніше вийшли ще дві частини фільму та мультфільм.
Раніше Фокус писав про те, що литовському фотографу вдалося зняти "демона в плоті".