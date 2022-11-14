Неловко десятилетиями. Ученые объяснили, почему мы испытываем чувство стыда спустя годы

Оказывается, не обязательно жить с чувством стыда за оплошность в школьные годы — ученые рассказали, как оставить неловкость позади.

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Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда ни с того, ни с его в голове всплывает воспоминание со школьной скамьи, где мы сказали что-то глупое, или другое, где несколько лет назад мы допустили некую социальную оплошность. В результате чувство стыда накатывает с новой силой, хотя и не было тому очевидных предпосылок, пишет Science Alert.

В новом исследовании старший преподаватель и клинический психолог Университета Дикина Дэвид Джон Холд объяснил, почему эти воспоминание все еще всплывают в нашей голове, почему мы так смущены спустя десятилетия и как избавиться от преследующего чувства стыда.

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Ученые считают, что существует всего два способа вспомнить опыт из прошлого:

первый — добровольный или целенаправленный, когда мы пытаемся вспомнить детали вчерашнего вечера или меню субботнего обеда;

второй — непреднамеренный или спонтанный, когда воспоминания сами "всплывают" в нашем сознании, а порой могут быть неприятными или навязчивыми.

По словам Холда, наш прошлый опыт заключен в нейронах, которые образуют сети клеток — по сути все эти клетки связаны между собой благодаря перекрывающейся информации. Например, имеют общий тип контекста, схожие периоды жизни или имеют эмоциональное или тематическое совпадение.

В результате внешний (запах, звук, вид, вкус) или внутренний (мысли, чувства, ощущения) раздражитель способен активировать нашу память. Как только активируются нейроны, содержащие эти воспоминания, связанные с ними воспоминания вероятнее всего будут также вызваны. Например, запах пекарни способен пробудить воспоминание о сожженном тосте и заполненной дымом квартире. По словам Холда, увы, временами ассоциации могут быть неочевидными и не совсем ясными.

Как правило, воспоминания сопровождаются неким эмоциональным окрасом и, по словам ученых, непроизвольные с большей вероятностью будут иметь негативный окрас, чем произвольные. Кроме того, отрицательные воспоминания имеют более сильную эмоциональную окраску — то есть они способны заставить нас испытывать грусть, тревогу или стыд.

Холд отмечает, что в целом подобные реакции и непроизвольные воспоминания обычное дело. Однако с некоторыми людьми это происходит чаще, чем с другими — такие люди, как правило, вспоминают события, которые соответствуют их теперешнему настроению. Например, если человек беспокоится или сомневается в себе, он, вероятнее всего, вспомнит момент, когда чувствовал страх или стыд.

Не менее важную роль играют размышления. Холд отмечает, что когда мы размышляем, мы постоянно думаем о прошлом негативном опыте, пытаясь разобраться, что же пошло не так. Несмотря на то, что размышления в целом хорошая идея, они также заставляют нас заново переживать негативный болезненный опыт и укрепляют эти воспоминания в нейронных сетях, связывая их с другой информацией. В результате подобные воспоминания будут накатывать чаще.

Впрочем есть и хорошая новость, Холд считает, что мы можем разорвать этот порочный круг негативных воспоминаний. Психолог считает, что для этого необходимо проработать негативное воспоминание и придать ему иной эмоциональный окрас. Например, вспомнив день с тестом, который мы провалили в школе, мы можем припомнить и другие аспекты того момента, которые действительно прошли успешно. То есть сосредоточиться на том, что вы все же приняли этот вызов и прийти к осознанию того, что волноваться или разочаровываться из-за сложностей — нормальный процесс.

Что касается размышлений, психологи советуют сосредоточиться на том, чтобы распознать, когда это происходит и попытаться переключить внимание на нечто захватывающее и чувственное. Такое переключение может снизить количество размышлений и сосредоточить внимание на чем-то более ценном.

Ранее Фокус писал о том, что люди в депрессии не могут отличить злость от стыда.