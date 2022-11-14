Незручно десятиліттями. Вчені пояснили, чому ми відчуваємо почуття сорому через роки

Виявляється, не обов'язково жити із почуттям сорому за помилку у шкільні роки — вчені розповіли, як залишити незручність позаду.

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Кожен із нас хоч раз у житті стикався з ситуацією, коли раптово в голові спливає спогад зі шкільної лави, де ми сказали щось дурне, або, як кілька років тому ми допустили якусь соціальну помилку. В результаті почуття сорому захоплює новою силою, хоча й не було очевидних передумов, пише Science Alert.

У новому дослідженні старший викладач і клінічний психолог Університету Дікіна Девід Джон Голд пояснив, чому ці спогади все ще з'являються у нашій голові, чому ми так збентежені через десятиліття і як позбутися почуття сорому, що переслідує.

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Вчені вважають, що існує всього два способи згадати досвід з минулого :

перший — добровільний чи цілеспрямований, коли ми намагаємось згадати деталі вчорашнього вечора чи меню суботнього обіду;

другий — ненавмисний або спонтанний, коли спогади самі "спливають" у нашій свідомості, а часом можуть бути неприємними або нав'язливими.

За словами Голда, наш минулий досвід закладений у нейронах, які утворюють мережі клітин — власне всі ці клітини пов'язані між собою завдяки інформації, що перекривається. Наприклад, мають загальний тип контексту, схожі періоди життя або мають емоційний чи тематичний збіг.

У результаті зовнішній (запах, звук, вигляд, смак) чи внутрішній (думки, почуття, відчуття) подразник здатний активувати нашу пам'ять. Як тільки активуються нейрони, що містять ці спогади, пов'язані з ними спогади, найімовірніше, будуть також викликані. Наприклад, запах пекарні здатний пробудити спогад про спалений тост і заповнену димом квартиру. За словами Голда, на жаль, часом асоціації можуть бути неочевидними та не зовсім ясними.

Як правило, спогади супроводжуються якимось емоційним забарвленням і, за словами вчених, мимовільні з більшою ймовірністю матимуть негативне забарвлення, ніж довільні. Крім того, негативні спогади мають сильніше емоційне забарвлення — тобто вони здатні змусити нас відчувати смуток, тривогу чи сором.

Голд зазначає, що загалом подібні реакції та мимовільні спогади — звичайна справа. Однак з деякими людьми це відбувається частіше, ніж з іншими — такі люди зазвичай згадують події, які відповідають їх теперішньому настрою. Наприклад, якщо людина турбується чи сумнівається у собі, вона, найімовірніше, згадає момент, коли відчував страх чи сором.

Не менш важливу роль відіграють міркування. Голд зазначає, що коли ми розмірковуємо, ми постійно думаємо про минулий негативний досвід, намагаючись розібратися, що ж не так. Попри те, що міркування загалом хороша ідея, вони також змушують нас заново переживати негативний хворобливий досвід і зміцнюють ці спогади в нейронних мережах, пов'язуючи їх з іншою інформацією. В результаті подібні спогади виникатимуть частіше.

Втім, є і хороша новина, Голд вважає, що ми можемо розірвати це порочне коло негативних спогадів. Психолог вважає, що для цього необхідно опрацювати негативний спогад і надати йому іншого емоційного забарвлення. Наприклад, згадавши день із тестом, який ми провалили у школі, ми можемо пригадати й інші аспекти того моменту, які справді пройшли успішно. Тобто зосередитися на тому, що ви все ж таки прийняли цей виклик і прийти до усвідомлення того, що хвилюватися чи розчаровуватися через складнощі — нормальний процес.

Щодо роздумів, психологи радять зосередитися на тому, щоб розпізнати, коли це відбувається і спробувати перемикнути увагу на щось захопливіше і чуттєве. Таке перемикання може знизити кількість роздумів і зосередити увагу на більш цінному.

Раніше Фокус писав про те, що люди в депресії не можуть відрізнити злість від сорому.