Огненные террористы. Миллионы насекомых терроризируют жителей Гавайев — жалят прямо в кроватях

Исследователи предупреждают, что нынешнее нашествие огненных муравьев является самым масштабным за всю историю наблюдений.

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Миллионная армия огненных муравьев терроризирует местных жителей и отдыхающих на Гавайях. Наблюдатели уже говорят, что это самое масштабное вторжение насекомых на острова за всю историю наблюдений, пишет Science Alert.

По словам исследователей, колония огненных муравьев, видимо появилась, на территории частной собственности на Кауаи, четвертом по величине острове Гавайев, и уже достигла миллионов особей. По словам специалиста комитета по работе с населением Хейлин Чок, заражение уже распространилось по склону утеса у реки Вайлуа, а также задело другие гавайские острова, но не в таких масштабах. Исследователи опасаются, что если насекомые смогут добраться до воды, их колонии станут в разы больше.

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Отметим, что впервые этот вид насекомых был обнаружен на островах еще в 1999 году, однако подобных масштабов заражения здесь еще не наблюдалось. Медики бьют тревогу — армия огненных муравьев угрожает сельскохозяйственной отрасли, жителям, туристам и домашним животным.

По словам сотрудницы Hawaii Ant Lab Хизер Форестер, ситуация достигла угрожающих масштабов — из-за нашествия насекомых местные жители и туристы вынуждены менять свой образ жизни. Во-первых, не рекомендуется ходить в походы и на пляж, ведь огненные муравьи буквально обрушиваются на людей и жалят их. Более того, местные не могут чувствовать себя в безопасности даже дома — уже известны случаи, когда муравьи атаковали жертв в собственных кроватях, пока те спали.

Медики предупреждают, что укусы огненных муравьев могут вызвать появление красных опухших рубцов, которые горят и зудят, а в критических ситуациях укусы насекомых могут привести к болезненным гнойным поражениям. По словам Комитета по инвазивным видам Кауаи, рубцы от укусов огненных муравьев могут не сходить и мучить людей неделями.

К счастью, исследователи предполагают, что им удастся сдержать дальнейшее распространение колонии огненных муравьев. Уже сегодня разработаны специальные тесты, которые позволят определить, есть угроза дома — если огненные муравьи уже "захватили" дом, тесты покажут.

Отметим, что единственным эффективным способом в борьбе с огненными муравьями является отравленная еда — ее раскидывают на территории, а затем насекомые несут ее в свои колонии.

Ранее Фокус писал о том, что еще одну армию 1,5-миллиметровых огненных муравьев обнаружили во Франции — один укус насекомого может привести к слепоте.