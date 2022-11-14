Вогняні терористи. Мільйони комах тероризують жителів Гаваїв — жалять прямо в ліжках

Дослідники попереджають, що нинішня навала вогняних мурах є наймасштабнішою за всю історію спостережень.

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Мільйонна армія вогняних мурах тероризує місцевих жителів та відпочивальників на Гаваях. Спостерігачі вже кажуть, що це наймасштабніше вторгнення комах на острови за всю історію спостережень, пише Science Alert.

За словами дослідників, колонія вогняних мурах, мабуть, з'явилася на території приватної власності на Кауаї, четвертому за величиною острові Гаваїв, і вже досягла мільйонів особин. За словами фахівця комітету з роботи з населенням Хейлін Чок, зараження вже поширилося схилом скелі біля річки Вайлуа, а також зачепило інші гавайські острови, але не в таких масштабах. Дослідники побоюються, що якщо комахи зможуть дістатися води, їх колонії стануть у рази більшими.

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Зазначимо, що вперше цей вид комах виявлений на островах ще 1999 року, проте таких масштабів зараження тут ще не спостерігалося. Медики б'ють на сполох — армія вогняних мурах загрожує сільськогосподарській галузі, мешканцям, туристам та свійським тваринам.

За словами співробітниці Hawaii Ant Lab Хізер Форестер, ситуація досягла загрозливих масштабів — через нашестя комах місцеві жителі та туристи змушені змінювати свій спосіб життя. По-перше, не рекомендується ходити в походи і на пляж, адже вогняні мурахи буквально звалюються на людей і жалять їх. Щобільше, місцеві не можуть почуватися в безпеці навіть удома — вже відомі випадки, коли мурахи атакували жертв у власних ліжках, поки ті спали.

Медики попереджають, що укуси вогняних мурах можуть спричинити появу червоних набряклих рубців, які горять і сверблять, а в критичних ситуаціях укуси комах можуть призвести до хворобливих гнійних поразок. За словами Комітету з інвазивних видів Кауаї, рубці від укусів вогняних мурах можуть не сходити та мучити людей тижнями.

На щастя, дослідники припускають, що їм вдасться стримати подальше поширення колонії вогняних мурах. Вже сьогодні розроблено спеціальні тести, які дозволять визначити, чи є загроза будинку — якщо вогняні мурахи вже "захопили" будинок, тести покажуть.

Зазначимо, що єдиним ефективним способом у боротьбі з вогненними мурахами є отруєна їжа — її розкидають на території, а потім комахи несуть у свої колонії.

Раніше Фокус писав про те, що ще одну армію 1,5-міліметрових вогняних мурах виявили у Франції — один укус комахи може призвести до сліпоти.