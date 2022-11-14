От сельхоз инструментов до золотых клинков: топ-7 самых впечатляющих видов оружия (фото)

На протяжение веков войны сопровождались изборетением исскучных орудий убийств.

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Любая война не только проливала кровь лучших воинов, но помогала человечеству развиваться. С каждым противостоянием на протяжении веков оружие становилось все более изощренным, пока не дошло до пика современности.

И хотя сейчас войны выигрывают с помощью беспилотников и артиллерии, раньше значительное внимание уделялось именно ближнему бою. Мечи, копья, булавы, глефы – у этого списка нет конца. Какое оружие ужасало и наносило наибольший вред в битвах, — пишет Ancient Origins.

Итальянский фошар

Относится к 1525 году нашей эры, хотя и использовался до сих пор. Это смертоносное оружие изготовили из обычного сельскохозяйственного инструмента. Когда-то фермеры просто обрезали ненужные ветви на плодовых деревьях. Впоследствии этот инструмент перерос в популярнейшее оружие Западной Европы.

Фото: Ancient Origins

Нож в сочетании с колесным пистолем

На снимке можно увидеть нож из ХVI века. Раньше такие могли совмещать с чем угодно. Смертельное оружие создавали в комбинации с арбалетами, копьями, топорами или даже булавами.

Фото: Ancient Origins

Итальянская глефа

Это европейское холодное оружие с XVIII века. Она состоит из однолезного клинка на конце древка. Иногда, такие экземпляры можно было увидеть с крючком на обратной стороне. Это помогало ловить всадников.

Фото: Ancient Origins

Фошар времен кардинала Шипионе Боргезе

Этот экземпляр принадлежал телохранителю кардинала. Он показывает развитие металлургии. На оружии можно увидеть гравировку, золочение, а также инкрустацию золотом и серебром. С обеих сторон есть разнообразные украшения.

Фото: Ancient Origins

Немецкая военная цепь

Таковы были в употреблении на протяжении ХVI – XIX веков. У него было большое преимущество в ближнем бою. С помощью него можно было доставать соперника, обороняющегося щитом.

Фото: Ancient Origins

Фламандская алебарда

Это двуручное древковое оружие состоит из лезвия топора, увенчанного шипом, а также закрепленным на основе. На таком оружии всегда можно увидеть крючок или шип на тыльной стороне топора. Это помогает сбрасывать всадников.

Фото: Ancient Origins

Оружие Кирибати

Такие экземпляры изготовляли из зубов акулы и дерева. Оружие было распространено на Кирибате – островном государстве в центре Тихого океана.

Фото: Ancient Origins

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