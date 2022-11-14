Від сільгоспінструментів до золотих клинків: топ 7 разючих видів зброї (фото)

Протягом століть війни супроводжувалися винаходженням майстерних знарядь убивств.

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Будь-яка війна не тільки проливала кров кращих воїнів, а й допомагала людству розвиватися. З кожним протистоянням протягом століть зброя ставала все витонченішою, доки не дійшло до піку сучасності.

І хоча зараз війни виграють за допомогою безпілотників і артилерії, раніше значну увагу приділяли саме ближньому бою. Мечі, списи, булави, глефи — цей список не має кінця. Яка зброя жахала та завдавала найбільшої шкоди в битвах, пише Ancient Origins.

Італійський фошар

Належить до 1525 року нашої ери, хоча й використовувався досі. Цю смертоносну зброю виготовили зі звичайного сільськогосподарського інструмента. Колись фермери просто обрізали непотрібні гілки на плодових деревах. Згодом цей інструмент переріс у найпопулярнішу зброю Західної Європи.

Фото: Коммод

Ніж у поєднанні з колісним пістолем

На знімку можна побачити ніж із ХVI століття. Раніше такі могли поєднувати з чим завгодно. Смертельну зброю створювали в поєднанні з арбалетами, списами, сокирами чи навіть булавами.

Фото: Коммод

Італійська глефа

Це європейська холодна зброя з XVIII ст. Вона складається з однолезного клинка на кінці держака. Іноді такі екземпляри можна було побачити з гачком на звороті. Це допомагало ловити вершників.

Фото: Коммод

Фошар часів кардинала Шипіоне Боргезе

Цей екземпляр належав охоронцеві кардинала. Він демонструє розвиток металургії. На зброї можна побачити гравіювання, позолоту, а також інкрустацію золотом і сріблом. По обидва боки є різноманітні прикраси.

Фото: Коммод

Німецький військовий ланцюг

Такі були у використанні протягом ХVI — XIX століть. Вони мали велику перевагу в ближньому бою. З їхньою допомогою можна було діставати до суперника, який оборонявся щитом.

Фото: Коммод

Фламандська алебарда

Ця дворучна древкова зброя складається з леза сокири, увінчаної шипом, а також закріпленог на основі. На такій зброї завжди можна побачити гачок або шип на тильній стороні сокири. Це допомагає скидати вершників.

Фото: Коммод

Зброя Кірибаті

Такі екземпляри виготовляли із зубів акули й дерева. Зброя була поширена в Кірибаті — острівній державі в центрі Тихого океану.

Фото: Коммод

Раніше Фокус писав про всі страхи суспільного життя в Стародавньому Єгипті. Нещодавно вчені змогли дізнатися, що справді фараони робили з рабами.