Сокровища Млечного Пути. Ученые считают, что золоту в нашей галактике не менее 10 млрд лет

С помощью суперкомпьютера ученые впервые смогли наблюдать за формированием богатых золотом звезд в нашей галактике.

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От углерода и кислорода до кремния и золота — все элементы, окружающие нас на Земле, образовались в результате термоядерных реакций внутри древних звезд. Все эти элементы распространяются внутри Вселенной, когда древние звезды взрываются, а значит мы можем узнать, сколько лет каждому из них, пишет Forbes.

В новом исследовании группа ученых из Центра вычислительной астрофизики Национальной астрономической обсерватории Японии, Университета Тохоку и Университета Нотр-Дам использовали суперкомпьютер ATERUI II и разработали новые модели формирования галактик с самым высоким разрешением на сегодня.

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В общей сложности исследование заняло несколько месяцев. За это время ученым удалось узнать, что сотни богатых золотом звезд в нашей галактике, по видимому, образовались около 10 миллиардов лет назад во время формирования Млечного Пути и образовались в более мелких галактиках, которые слились воедино.

По словам соавтора исследования из Университета Тохоку Ютака Хираи, наблюдение за сегодняшними звездами, богатыми золотом, позволило ученым изучить историю Млечного Пути. Ученые считают, что многие из них, которые мы можем наблюдать сегодня, по сути являются "окаменелостями" времен формирования нашей галактики более 10 миллиардов лет назад.

В ходе исследования ученые наблюдали за формированием виртуальной галактики, похожей на нашу. Астрофизики проследили всю историю от Большого взрыва до настоящего времени, чтобы понять, как материалы, выпущенные древними звездами, поглощаются новыми.

Исследование показывает, что большая часть звезд, богатых золотом, образовалась более 10 млрд лет назад в небольших галактиках, которые позже слились, образовав Млечный Путь.

Отметим, что золото и платина, элементы тяжелее железа, и они образуются в результате столкновения ядер двух умирающих звезд, что, как считают ученые, весьма обычное дело для небольших галактик.

Ученые отмечают, что моделирование в действительности является лишь подсказкой того, что могло произойти во время формирования нашей галактики, однако предсказанное количество звезд, богатых золотом, в современном Млечном Пути вполне соответствует тому, что астрономы наблюдают сейчас.

Ранее Фокус писал о том, что человеческие волосы содержат золото.