Скарби Чумацького Шляху. Вчені вважають, що золоту в нашій галактиці щонайменше 10 млрд років

За допомогою суперкомп'ютера вчені вперше змогли спостерігати за формуванням багатих на золото зірок у нашій галактиці.

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Від вуглецю і кисню до кремнію і золота — всі елементи, що оточують нас на Землі, утворилися в результаті термоядерних реакцій усередині давніх зірок. Всі ці елементи поширюються всередині Всесвіту, коли стародавні зірки вибухають, а значить ми можемо дізнатися скільки років кожному з них, пише Forbes.

У новому дослідженні група вчених із Центру обчислювальної астрофізики Національної астрономічної обсерваторії Японії, Університету Тохоку та Університету Нотр-Дам використовувала суперкомп'ютер ATERUI II та розробили нові моделі формування галактик з найвищою роздільною здатністю на сьогодні.

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Загалом дослідження зайняло кілька місяців. За цей час вченим вдалося дізнатися, що сотні багатих на золото зірок у нашій галактиці, мабуть, утворилися близько 10 мільярдів років тому під час формування Чумацького Шляху й утворилися в дрібніших галактиках, які злилися воєдино.

За словами співавтора дослідження з Університету Тохоку Ютака Хіраї, спостереження за сьогоднішніми зірками, багатими на золото, дозволило вченим вивчити історію Чумацького Шляху. Вчені вважають, що багато зірок з тих, яких ми можемо спостерігати сьогодні, власне є "скам'янілістю" часів формування нашої галактики понад 10 мільярдів років тому.

Під час дослідження вчені спостерігали формування віртуальної галактики, схожої на нашу. Астрофізики простежили всю історію від Великого вибуху до тепер, щоб зрозуміти, як матеріали, випущені стародавніми зірками, поглинаються новими.

Дослідження показує, що більшість зірок, багатих золотом, утворилася понад 10 млрд років тому у невеликих галактиках, які пізніше злилися, утворивши Чумацький Шлях.

Зазначимо, що золото і платина, елементи, які важчі за залізо, і вони утворюються в результаті зіткнення ядер двох зірок, які помирають, що, як вважають науковці, звичайна справа для невеликих галактик.

Вчені відзначають, що моделювання насправді є лише підказкою того, що могло статися під час формування нашої галактики, проте передбачена кількість зірок, багатих на золото, в сучасному Чумацькому Шляху цілком відповідає тому, що астрономи спостерігають зараз.

Раніше Фокус писав про те, що людське волосся містить золото.