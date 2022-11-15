Маленький Чак Норрис. 8-летний мальчик в Индии убил ядовитую змею своим укусом

После двойного смертельного удара от человека кобра трагически погибла.

Related video

Недавно в Индии произошла довольно курьезная ситуация. Там мальчик в возрасте восьми лет наткнулся на ядовитую кобру. Змея сделала "сухой укус", который не содержал яда, но после этого парень укусил ее в ответ. Вслед за этим кобра умерла, — пишет издание Live Science.

Событие произошло в деревне в районе Джагпура штата Чхаттисгарх. Маленький мальчик Дипак играл возле своего дома, где и встретил неизвестную разновидность ядовитой кобры. Змея сперва обернулась вокруг руки ребенка, а затем укусила его.

Когда мальчик не смог снять змею со своей руки, он решил ее укусить в ответ. И сделал это дважды.

"Все произошло так быстро, как будто вспышка молнии", — сказал Дипак.

Мальчика семья сразу доставила в ближайшую больницу. Там ему предоставили противоядие и обследовали. В ходе этого врачи выяснили, что Дипака укусили без яда. Но отметили, что вероятно змея была ядовита. Поэтому это был "сухой укус".

Статистика журнала Toxins за 2020 год указывает на то, что каждый год в мире происходит 5,4 миллиона укусов змей. Они могут быть как ядовитыми, так и неядовитыми. Около 2,7 миллионов приводят к попаданию яда в кровь. Это приводит к более чем 130 тысячам смертей ежегодно.

Фото: New Indian Express

В то же время не очень понятно, сколько укусов можно идентифицировать "сухими". Часто жертвы ошибаются и не могут правильно определить вид змеи. Кроме того, врачи тоже иногда путают воспаление от обычного укуса с отравлением.

Ученые склоняются полагать, что сухие укусы – это механизм защиты. Так змеи предупреждают крупных животных, которых не собираются убивать. Вероятно, такая же ситуация произошла с индийским мальчиком. Кроме того, змеям слишком дорого энергетически производить яд, поэтому часто они его не используют.

Сейчас в Индии обитает около 100 видов ядовитых и умеренно ядовитых змей. Также исследования указывают, что в Индии самая большая смертность от укусов змей – 46 тысяч человек в год.

Ранее Фокус писал о массовом нашествии огненных насекомых на Гавайи. Оно является одним из самых масштабных в мировой истории.