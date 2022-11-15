Маленький Чак Норріс. 8-річний хлопчик в Індії вбив отруйну змію своїм укусом

Після подвійного смертельного удару від людини кобра загинула трагічно.

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Нещодавно в Індії сталася досить курйозна ситуація. Там хлопчик віком вісім років натрапив на отруйну кобру. Змія зробила "сухий укус", який не містив отрути, але після цього хлопець вкусив її у відповідь. Після цього кобра померла, — пише видання Live Science.

Подія сталася в селі в районі Джагпура штату Чхаттісгарх. Маленький хлопчик Діпак грався біля свого будинку, де й зустрів невідомий різновид отруйної кобри. Змія спершу обернулася навколо руки дитини, а потім вкусила її.

Коли хлопчик не зміг зняти змію зі своєї руки, він вирішив її вкусити у відповідь. І зробив це двічі.

"Усе сталося так швидко, наче спалах блискавки", — сказав Діпак.

Родина хлопчика одразу доправила його до найближчої лікарні. Там йому надали протиотруту й обстежили. Під час цього лікарі з'ясували, що Діпака вкусили без отрути. Але зазначили, що, ймовірно, змія була отруйною. Тож це був "сухий укус".

Статистика журналу Toxins за 2020 рік вказує на те, що щороку у світі відбувається 5,4 мільйона укусів змій. Вони можуть бути як отруйними, так і неотруйними. Близько 2,7 мільйона призводять до потрапляння отрути в кров. Це призводить до більш ніж 130 тисяч смертей щорічно.

Фото: New Indian Express

Водночасчас не дуже зрозуміло, скільки укусів можна ідентифікувати "сухими". Часто жертви помиляються й не можуть правильно визначити вид змії. Крім того, лікарі теж іноді плутають запалення від звичайного укусу з отруєнням.

Учені схиляються вважати, що сухі укуси — механізм захисту. Так змії попереджають великих тварин, яких не збираються вбивати. Ймовірно, така сама ситуація сталася з індійським хлопчиком. Крім того, зміям дуже дорого енергетично виробляти отруту, тому часто вони її не використовують.

Зараз в Індії мешкає близько 100 видів отруйних і помірно отруйних змій. Також дослідження вказують, що в Індії найбільша смертність від укусів змій — 46 тисяч людей на рік.

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