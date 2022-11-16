Не оценил переезд. Во Франции кот прошел 600 км, чтобы вернуться в свой старый дом

Питомец сильно исхудал, набрался блох и одичал, но все же смог добраться в пункт назначения.

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Удивительная история кота-бродяги по имени Коччи сначала удивила всю Францию, а теперь и весь мир. Кот не слишком обрадовался переезду на новое место и отправился в сложное и опасное путешествие, чтобы вновь увидеть родные стены, пишет Lastampa.

История началась в августе 2021 года. Тогда семья Де Амичис перебралась в Суйи в Жинаи в Нормандии, конечно захватив с собой и любимого кота по кличке Коччи. Однако всего через несколько дней на новом месте кот воспользовался открытой дверью и сбежал. Хозяева в шутку предположили, что возможно кот вернулся в старый дом, но даже не предполагали, что окажутся правы.

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Прошло больше года, когда на сайте объявлений о пропавших без вести животных опубликовали фото Коччи. Питомца сложно было узнать, он сильно исхудал, однако у владельцев не было сомнений — это их Коччи.

[ + – ] Так Коччи выглядит после года бродячей жизни Фото: lastampa.it

Обессиленного кота обнаружил под колесами авто местный жандарм. Удивительным казалось то, что пропавшего бродягу нашли всего в 15 километрах от старого дома — по видимому, Коччи не слишком понравилась идея переезда и он решил вернуться в старый дом, к привычным стенам и мышам.

В общей сложности Коччи преодолел расстояние в 600 километров. Судя по его внешнему виду, дорога не была легкой — кот сильно исхудал, набрался блох и выглядел обессиленным. Прежде чем вернуть его семье, Коччи передали на попечение местному ветеринару — животное весило всего лишь килограмм и нуждалось в заботе и лечении.

К счастью, 10-летний Коччи все же вернулся к владельцам и уже обживается в новом доме. Владелица кота Лаэтиция Де Амичис рассказала, что адаптация пока проходит не слишком-то хорошо, за время своего отсутствия Коччи сильно изменился — теперь он стал более диким и недоверчивым. Владельцы отмечают, что пока Коччи готов терпеть лишь короткие ласки от владельцев, если они слишком затягиваются — он начинает нервничать. Бродячая жизнь весьма потрепала Коччи — теперь у него весьма сварливый характер, но это никак не испортило впечатлений от возвращения питомца в родные пенаты. Семья Де Амичис на седьмом небе от счастья, что их любимый Коччи наконец-то вернулся домой.

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