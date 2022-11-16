Не оцінив переїзд. У Франції кіт пройшов 600 км, щоб повернутися до свого старого будинку

Вихованець сильно схуд, набрався бліх і здичів, але все ж таки зміг дістатися пункту призначення.

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Дивовижна історія кота-бродяги, на ім'я Коччі спочатку здивувала всю Францію, а тепер і весь світ. Кіт не надто зрадів переїзду на нове місце і вирушив у складну та небезпечну подорож, щоб знову побачити рідні стіни, пише Lastampa.

Історія розпочалася у серпні 2021 року. Тоді родина Де Амічіс перебралася в Суйї в Жинаї в Нормандії, звичайно захопивши з собою і коханого кота на прізвисько Коччі. Проте лише за кілька днів на новому місці кіт скористався відчиненими дверима і втік. Господарі жартома припустили, що можливо кіт повернувся в старий будинок, але навіть не припускали, що мають рацію.

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Пройшло понад рік, коли на сайті оголошень про зниклих безвісти тварин опублікували фото Коччі. Вихованця складно було впізнати, він сильно схуд, проте у власників не було сумнівів — це їх Коччі.

[ + – ] Так Коччі виглядає після року бродячого життя Фото: кот коччи

Знесиленого кота виявив під колесами авто місцевий жандарм. Дивним здавалося те, що зниклого бродягу знайшли всього за 15 кілометрів від старого будинку — мабуть, Коччі не надто сподобалася ідея переїзду і він вирішив повернутися до старого будинку, до звичних стін та мишей.

Загалом Коччі подолав відстань 600 кілометрів. Судячи з його зовнішнього вигляду, дорога не була легкою — кіт сильно схуд, набрався бліх і виглядав знесиленим. Перш ніж повернути його сім'ї, Коччі передали на піклування місцевому ветеринару — тварина важила лише кілограм і потребувала турботи й лікування.

На щастя, 10-річний Коччі все ж таки повернувся до власників і вже обживається в новому будинку. Власниця кота Лаетиція Де Амічіс розповіла, що адаптація поки що проходить не надто добре, за час своєї відсутності Коччі сильно змінився — тепер він став більш диким і недовірливим. Власники відзначають, що поки що Коччі готовий терпіти лише короткі ласки від власників, якщо вони надто затягуються — він починає нервувати. Мандрівне життя дуже пошмагало Коччі — тепер у нього дуже сварливий характер, але це ніяк не зіпсувало вражень від повернення вихованця в рідні пенати. Сім'я Де Амічіс на сьомому небі від щастя, що їх коханий Коччі нарешті повернувся додому.

Раніше Фокус писав, що кіт Мяо став першим мером тварин в італійському містечку.